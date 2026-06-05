特首訪烏茲別克︱參觀伊斯蘭文明中心 冀深化兩地文化與博物館合作

行政長官李家超今日（5日）繼續率領商貿代表團訪問烏茲別克斯坦，先後到訪當地創科與文化機構，並見證烏茲別克斯坦創新科技園區IT Park與香港三大創科園區簽署合作備忘錄。李家超表示，香港將發揮獨特優勢，協助當地企業開拓大灣區與國際市場，並期望兩地在數碼經濟、文化及金融等領域深化合作，開創互利共贏局面。

李家超上午到訪當地創科樞紐IT Park，與數字技術部第一副部長Ayubkhon Sultonov會面。他並見證烏方與香港數碼港、香港科技園和港深創新及科技園簽署諒解備忘錄，以推動兩地在初創培育、人才交流及聯合研發等方面的合作。

李家超指出，香港數碼競爭力位列全球第四，正積極推進北部都會區、河套深港科技創新合作區及沙嶺數據園區等項目。他深信香港能成為烏國企業開拓粵港澳大灣區和國際市場的戰略門戶，兩地可藉此建立更緊密的創科合作。

中午，李家超出席中國駐烏茲別克斯坦特命全權大使于駿的交流餐敍。下午則參觀當地的伊斯蘭文明中心，表示香港正發展為中外文化藝術交流中心，期望未來能深化兩地的文化與博物館合作。

其後，李家超出席烏茲別克斯坦政府所設的商務交流活動，再次與烏茲別克斯坦總理阿卜杜拉．尼格馬托維奇．阿里波夫會面。李家超表示，香港作為國際金融中心，具備健全法治、穩健監管及高度國際化的營商環境，可在資本市場聯通、基建融資和綠色金融等領域提供專業支援。代表團隨後出席阿里波夫設的晚宴，並於晚上啟程離烏，預計明午（6日）返抵香港。