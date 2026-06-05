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特首訪烏茲別克︱李家超見證數碼港及港深創科園與IT Park Uzbekistan簽署合作備忘錄

政情
更新時間：15:52 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:52 2026-06-05 HKT

行政長官李家超率領商貿代表團，今日（5日）繼續烏茲別克訪問行程，到訪IT Park Uzbekistan，與該國數字技術部第一副部長Ayubkhon Sultanov會面交流，並見證香港數碼港管理有限公司以及港深創新及科技園有限公司，與對方簽署合作備忘錄。

根據介紹，香港數碼港管理有限公司與IT Park Uzbekistan會透過雙方生態圈，獲得市場拓展及國際發展機會。雙方亦會建立更強大的初創、投資者及產業夥伴網絡，促進業務合作，並透過資源共享、知識交流及聯合項目，推動創新及生態發展。

港深創新及科技園有限公司與IT Park Uzbekistan則會提供雙向市場准入，開闢無縫的跨境擴展機遇，並加強香港與烏茲別克之間的創科交流。雙方亦會發展一個更具規模且與全球接軌的初創生態圈，增加項目流量與投資機會，從而推動科研成果產品化。

IT Park Uzbekistan。
IT Park Uzbekistan。

李家超指，IT Park是當地國家級經濟特區，為科技企業和人才提供稅務、租金優惠和便利簽證措施，現已成為當地數碼經濟轉型的核心引擎，全力落實「數碼烏茲別克2030戰略」和「人工智能技術發展2030戰略」。烏茲別克正全力推動經濟轉型和創新科技發展，而香港作為國際金融中心，亦正積極建設國際創科中心，憑藉世界級融資平台、專業服務及連通內地與國際市場的獨特樞紐角色，與烏茲別克發展高度互補。兩地同為「一帶一路」沿線重要夥伴，可加強交流發展經驗。

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