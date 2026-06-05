西貢破邊洲擬試行預約制控制人流 橋咀63公頃珊瑚區爭取明年中劃為海岸公園

為平衡生態保育與旅遊發展，政府向立法會研究「生態+旅遊」事宜小組委員會提交文件，研究於西貢東壩破邊洲路段試行預約制度，以控制高峰人流及防止山徑損耗；同時建議將橋咀洲東、西兩側約63公頃珊瑚區指定為海岸公園，目標在2027年中前完成法定程序。當局亦將於2026年下半年推出「四山」旅遊項目，重點推廣本港獨特的山海美景。

破邊洲擬試行預約制度

文件指，漁護署正檢視部分熱門郊遊地點的承載力，並檢討長遠管理策略。根據過去數個內地黃金周的觀察，西貢東壩破邊洲路段的遊客量在個別日子的高峰時段已達飽和。為保護山徑免受過度損耗、分流旅客並提升遊客體驗，政府正研究在該路段試行引入預約制度，以收集數據並評估成效。

橋咀珊瑚區劃設63公頃海岸公園

文件又指，鑑於橋咀的東部及西部擁有大片高生態價值的珊瑚群落，為加強珊瑚保育並兼顧可持續康樂用途，漁護署建議將橋咀東西兩側包括連島沙洲在內的珊瑚區，指定為面積約63公頃的海岸公園，並制定相關管理計劃。漁護署已就此開展公眾諮詢，正逐步推進指定程序，爭取在2027年中前完成法定程序。同時，署方亦會考慮將其他重要生態地點納入海岸公園保護範圍的可行性，並按實際需要加強巡邏執法、清潔管理及推廣其他郊遊地點以分散人流，確保生態旅遊與自然保育並行。

文件顯示，針對西貢東郊野公園及橋咀洲等熱門景點在黃金周長假期期間遊客量顯著增加，政府已加強管理措施。以今年5月勞動節黃金周假期為例，漁農自然護理署每日部署約120名人員，並利用無人機協助在西貢東郊野公園及橋咀洲巡邏和執法，宣傳愛護動植物與露營遠足守則，並於熱門露營地點加派人手進行日夜巡邏。

漁護署在西貢郊野公園露營地點及東壩一帶加強設施清潔和管理，並在網站公布東壩的即時人流情況，在人流繁忙時實施臨時管制，避免破邊洲觀景台及沿途山徑過度擠擁。執法方面，漁護署於5月黃金周期間在西貢東郊野公園麥理浩徑第一、二段及附近露營地點共錄得19宗執法個案，主要涉及亂拋垃圾及在非指定地點露營等違規行為。

開拓「四山」綠色旅遊項目

漁護署亦在「發展旅遊熱點工作組」下推展「四山」旅遊項目。該項目以四個兼具香港特色與山海美景的山嶺及海島為主軸，包括太平山、鳳凰山、大帽山和西貢海，並以「咫尺山海、城嶺風光」為主題，透過優化配套和增設旅遊元素，鼓勵旅客探索傳統名勝以外的景點，帶動周邊經濟。

而相關郊野公園的設施優化工程已在2025年上半年陸續展開，包括增設路標和郊野資訊牌，為遊客提供更清晰的指引，亦採用手作步道方式修繕山徑，並增設避讓處以提升行山安全。漁護署亦在山徑沿途以主題式種植本地原生賞花植物，並在合適地點增設基本休憩設施，及增設或優化觀景點及打卡點，預計有關設施的優化工作在2026年底前完成。

2026下半年推印章護照及主題網站

目前，漁護署正與旅遊事務署、旅發局及旅遊業界、鄰近商戶合作，規劃「四山」旅遊行程並開發相關旅遊產品。漁護署計劃在2026年下半年的遠足季節，推出「四山」主題旅遊網站及遊覽小冊子，提供景點介紹、路線資訊、交通安排等實用資訊。同時，署方將推出「四山」印章收集護照等特別活動、一系列主題紀念品，並製作宣傳短片於社交平台播放。