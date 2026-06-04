李家超總結中亞行程：與兩國簽96份合作協議及備忘錄 總值16.5億美元 烏茲別克同意在港設總領事館

行政長官李家超今日（6月4日）率領商貿代表團展開烏茲別克斯坦訪問行程。李家超香港時間晚上見記者時，總結中亞訪問團的成果，指此行達成八大成果，兩地政府與企業共簽訂96份合作協議及備忘錄，涉及總金額達16.5億美元。此外，烏茲別克斯坦已同意在香港設立總領事館，而兩國政府亦同意將香港旅客免簽證逗留期限放寬至30天。

李家超：此行發揮「一加一大於二」協同效應

李家超在總結行程時指，此次中亞之行達成「開拓新興市場」、「加強政府間聯繫」及「構建樞紐對樞紐合作模式」三大目標。代表團在兩國出席超過20場活動，與兩國總統、總理等多位高層官員會面，確立了多個領域的高層共識。

他又指，此行成功發揮「一加一大於二」的協同效應，與哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦政府層面簽訂的15份合作協議及備忘錄，產業界在經貿、投資、金融、科技及航空等領域共達成81份，累計96份，總值超過16.5億美元。

與兩國簽96份合作協議及備忘錄 總值16.5億美元

李家超表示，特區政府與烏茲別克斯坦政府已完成民用航空運輸協定的草簽工作；同時，香港的航空公司將於2027年第一季，開辦直飛哈薩克斯坦最大城市阿拉木圖的航線。特區政府亦與兩國達成共識，將互免簽證期限延長至30天，具體安排將盡快落實。

他又感謝烏茲別克斯坦對他和代表團的高規格接待，以及當地中國大使館的支持，今日稍後會出席商務晚宴。代表團最後一日將出席由特區政府與香港貿發局合辦的商務晚宴，向當地政商領袖推介香港作為「超級聯繫人」的優勢，並在到訪當地科技園（IT Park）後啟程返港。

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八大成果如下：

1.建立高層聯繫： 與兩國總統、總理及高層官員會面，達成多領域合作共識。

2.簽訂多項協議： 與哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦政府共簽訂96份合作協議及備忘錄，涉及經貿、金融、科技、航空等範疇，總值約16.5億美元。

3.啟動雙邊協定磋商： 與兩國盡快展開「全面性避免雙重課稅協定」磋商；與哈薩克斯坦啟動「促進和保護投資協定」談判；香港海關與烏茲別克斯坦海關展開「認可經濟營運商」互認安排。

4.深化產業項目對接： 港交所、本地銀行及金融機構與兩國同業合作；科技園、數碼港及港深創科園加強科研交流；機管局與阿拉木圖國際機場合作促進航空發展。

5.發揮出海平台效應： 率領香港與內地企業「併船出海」，發揮「1+1大於2」的協同效應，亦是內地企業出海專班在去年成立後，首次由特首率領香港及內地企業一同外訪。

6.促進人員往來便捷： 香港航空公司將於2027年首季開辦直飛阿拉木圖航線；與烏茲別克斯坦完成民用航空運輸協定草簽；兩國均同意放寬互免簽證期限至30天。

7.加強人文交流： 多所香港大學與兩國高等教育機構合作；香港故宮文化博物館與烏茲別克斯坦國家歷史博物館計劃於2028年底在兩地聯合舉辦展覽。

8.確立「樞紐對樞紐」合作模式： 雙方認同此模式能帶來更廣闊合作空間，未來將增加高層互訪及支持彼此活動。

馬時亨指特首為商界「開了大門」

貿發局主席馬時亨形容特首此行為商界「開了大門」，業界隨即在當地發掘出眾多「小門」與商機，包括吸引哈薩克斯坦國營鐵路公司來港上市。他指出，除了上市，中亞企業也可利用香港的金融市場發行債券。在烏茲別克斯坦，有香港代表看中當地3,800萬人口的龐大內需，計畫在當地設廠生產藥物；亦有企業冀採購當地羊毛以完善自身供應鏈。馬時亨深信，代表團返港後將有更多合作的「小門」被陸續打開。

林健鋒對開通阿拉木圖直航感驚喜

香港總商會諮議會委員林健鋒表示，認同特首提出的「樞紐對樞紐」合作模式。他指，香港總商會已分別與哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦兩國最大的商會簽署合作協議，強調商會不希望只停留在簽署MOU階段，未來將落實全方位合作及密集傳遞商業資訊。他又形容今次出訪「充滿驚喜」，商界對2027年開通直航阿拉木圖、烏茲別克30天免簽安排感到極度振奮，甚至有商界朋友開心得「幾晚睡不著」，紛紛發訊息托他向特首致謝。他又稱「路通財通」，相信直航將令香港成為中亞企業進入大灣區及東南亞的空中門戶。