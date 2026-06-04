特首訪烏茲別克︱《The Standard》與Tashkent Municipality 簽署合作備忘錄 推廣香港作為塔什干通往全球資本市場門戶

行政長官李家超繼續中亞訪問行程，正率領商貿代表團到訪烏茲別克斯坦首都塔什干，並見證多份合作備忘錄簽署。其中，星島新聞集團旗下《The Standard》（《英文虎報》），與TashkentMunicipality簽署合作備忘錄，透過共同創作內容、行政人員專訪、聯合研究、活動及數碼宣傳，提升塔什干在香港商界受眾中的形象。據介紹，對塔什干市政府而言，此合作夥伴關係能直接提升其在香港投資者及商界領袖中的知名度，推動外來投資、旅遊業及一帶一路定位。對《The Standard》而言，則可確保獨家接觸這個崛起中的中亞首都，創造差異化內容、行政人員交流機會及活動契機，從而鞏固讀者群及市場地位。

合作備忘錄重點內容：

1.簽署方：中國國際金融股份有限公司與烏茲別克斯坦共和國對外經濟活動國家銀行（NBU）

目的及好處：依託中烏兩國牢固的雙邊關係及「一帶一路」倡議的對接，利用香港的金融專業知識支持烏茲別克斯坦的長期可持續發展；通過香港在公司金融、跨境交易中的作用以及作為中國資本門戶的地位，結合NBU的本地資源，實現深化合作與互利共贏。

推動人民幣國際化，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐的地位。通過為烏茲別克斯坦最重要的對外經濟活動銀行提供全面金融顧問服務，將香港的專業金融服務應用於支援中亞關鍵國家的經濟發展戰略

具體內容：討論潛在資本市場或融資交易，經進一步評估後可能包括債券發行或銀團人民幣融資（指示性金額約相當於2億美元）；中金公司為NBU提供融資策略諮詢，包括債券發行及其他資本市場解決方案；為NBU提供資本結構優化策略諮詢，包括但不限於境內及/或國際市場的IPO、SPO、並購、債務及其他工具；為NBU提供中國市場進入策略諮詢，並組織特定主題的雙邊。

２.簽署方：中國國際金融股份有限公司與烏茲別克斯坦共和國塔什干市政府

目的及好處：依託中國與烏茲別克斯坦穩固的雙邊關係及「一帶一路」倡議的協同推進，充分發揮香港作為國際金融中心及中國資本門戶的獨特優勢，結合塔什干市政府的本地資源與發展需求，推動塔什干在城市基礎設施建設、產業升級及資本市場發展方面的國際化進程，實現金融合作深化與互利共贏。

本合作將有助於推動塔什干市融入國際資本市場，提升其融資能力及城市發展水準，同時深化中烏在金融領域的合作。通過參與塔什干市重點專案及潛在融資交易，香港可進一步鞏固其作為國際金融中心的地位，彰顯其在跨境融資、資本運作及上市服務方面的專業能力，強化其作為中國與「一帶一路」沿線國家之間金融橋樑和資本樞紐的戰略角色。

具體內容：依託中國與烏茲別克斯坦穩固的雙邊關係及「一帶一路」倡議的協同推進討論潛在資本市場或融資交易，包括債券發行或其他資本市場解決方案；推動塔什干市相關主體對接國際投資者，開展路演及投資者溝通活動；在基礎設施、城市發展及重點產業專案方面提供綜合金融顧問服務。

３.簽署方：善水資本有限公司與中國建築國際集團有限公司

目的及好處：建立戰略合作框架，探索烏茲別克及整個中亞地區的商業及投資機會；結合善水資本在投資及能源轉型方面的能力，以及中建國際在工程、建設及基礎設施執行方面的專長，支持跨境合作；協助中建國際持續拓展海外基礎設施及城市發展項目機會，同時支持烏茲別克及整個中亞地區基礎設施升級；協助善水資本持續拓展及發掘跨境投資機會，同時加強香港作為投資及融資樞紐的角色。

具體內容：共同挖掘、評估及審視可再生能源、城市發展、基礎設施、數據中心等領域的潛在項目；探索在項目可行性評估、投資評估、融資協調、項目規劃、開發及實施支持方面的合作。

４.簽署方：善水資本有限公司與塔什干市政府

目的及好處：建立戰略合作框架，探索塔什干市在城市發展、基礎設施、可再生能源、數據中心及其他重點領域的投資機會；發揮善水資本在投資、融資及能源轉型方面的能力，支持塔什干市2030發展戰略及優質城市轉型；透過引入國際資本及專業投資能力，支持塔什干市的可持續經濟發展、城市現代化及基礎設施升級；透過善水資本與烏茲別克高品質城市發展合作機會，加強善水作爲香港企業在中亞城市發展及投資的角色。

具體內容：共同挖掘、評估及審視塔什干市的潛在投資項目，包括智慧城市、公共事業及交通基礎設施；探索在項目篩選、可行性評估、投資架構設計、融資協調、持份者溝通及精選項目落地支持方面的合作。

５.簽署方：善水資本有限公司與烏茲別克─阿曼投資公司

目的及好處：設立中亞信貸基金，專注於為中亞國家的高品質項目提供融資；依托香港作為超級樞紐和金融中心的優勢，促進跨國投資和融資活動；支持中亞地區當地優質的新能源及其他關鍵基礎設施項目；發揮香港在金融和專業服務業的優勢，加強香港位於一帶一路重點區域的角色。

具體內容：共同評估聚焦於烏茲別克及整個中亞地區的私募信貸策略可行性；探索建立5億美元聯合投資平台的合作模式，以尋求符合該策略的投資機會。

６.簽署方：《The Standard》與Tashkent Municipality

目的及好處：將塔什干定位為香港商界的首選目的地；推廣香港作為塔什干通往全球資本市場及國際互聯互通的門戶；致力深化雙邊理解，推進雙向經濟走廊，並建立惠及兩地的可持續對話平台。

對塔什干市政府而言，此合作夥伴關係能直接提升其在香港投資者及商界領袖中的知名度，推動外來投資、旅遊業及一帶一路定位。對《The Standard》而言，則可確保獨家接觸這個崛起中的中亞首都，創造差異化內容、行政人員交流機會及活動契機，從而鞏固讀者群及市場地位。

具體內容：透過共同創作內容、行政人員專訪、聯合研究、活動及數碼宣傳，提升塔什干在香港商界受眾中的形象；展示香港的資本市場及全球互聯互通優勢，作為推動塔什干發展及國際接軌的助力。