與烏茲別克斯坦領導人會面 就深化兩地發展機遇深入討論 李家超：為未來更緊密合作奠定堅實基礎

行政長官李家超率領代表團抵達烏茲別克斯坦首都塔什干，隨即前往該國外交部與當地政府會面，並互換照會。李家超今日（4日）晚上在社交平台表示，今日在烏茲別克斯坦分別與總統米爾濟約耶夫、總理阿里波夫、總統戰略發展顧問烏穆爾扎科夫和副總理霍扎耶夫會面。雙方就深化兩地發展機遇進行了深入討論，交換了許多寶貴意見，為未來更緊密合作奠定堅實基礎。

歡迎烏茲別克斯坦善用香港優勢 對接該國追求高質量發展願景

李家超說，會上提及「烏茲別克斯坦—2030年戰略」，該戰略為烏茲別克斯坦落實國內生產總值翻倍、吸引外來投資、擴大綠色能源、優化醫療教育，以及構建現代化可持續經濟，提供了清晰的藍圖。他表示歡迎烏茲別克斯坦善用香港的優勢，對接該國追求高質量發展的願景。

李家超也提出多項深化合作方向，包括就「全面性避免雙重課稅協定」展開磋商，就雙邊「促進和保護投資協定」展開談判。香港海關與烏茲別克斯坦海關會展開「認可經濟營運商」互認安排，便利清關，提升貿易效率。

特區政府和烏茲別克斯坦政府也完成民用航空運輸協定的草簽工作，雙方的航空公司可以利用航權提供航班。此外，烏茲別克斯坦政府已同意在香港設立總領事館。香港故宮文化博物館亦將與烏茲別克斯坦國家歷史博物館建立合作夥伴關係，未來在兩地聯合舉辦展覽。他相信透過兩地多方面往來，將可為兩地長遠合作打下更堅實基礎。

兩地旅客可享免簽證逗留30天 將盡快具體實施

李家超今晨（4日）亦在社交平台發文表示，雙方同意就互免簽證安排進行落實細節商討，讓兩地旅客可享免簽證逗留30天安排，並將盡快推進具體實施工作。

李家超指，目前香港特區護照持有人可免簽證訪問烏茲別克斯坦10天；烏茲別克斯坦外交及公務護照持有人可免簽證訪港14 天，而烏茲別克斯坦普通護照持有人訪港須申領簽證。他認為，落實兩地互免簽證安排，可促進兩地交流，帶動旅遊、留學及商貿合作發展，為雙方長遠經貿往來和合作奠定良好基礎，亦協助香港拓展中亞新興市場。