金澤培出任香港總商會新主席 將聚焦三大核心工作

總商會在周年會員大會後投票選出新一任主席，由副主席金澤培獲選。金澤培表示，儘管香港過去幾年經歷全球經濟挑戰，商界展現強大的韌性與靈活應變能力，值得自豪。他指，未來工作將圍繞三大核心展開，包括發揮香港「超級聯繫人」與「超級增值人」角色 ，善用總商會龐大的本地及國際網絡，協助商界精準對接全球商機，推動「引進來、走出去」的雙向機遇，鼓勵香港與內地企業「拼船出海」，共同拓展內外市場。

他指，第二是支持商界融入國家發展大局，總商會擁有來自40個國家的會員網絡，未來將透過更緊密聯繫，協助商界把握機遇，貢獻香港新一輪經濟發展，包括支持和參與北部都會區建設，推動粵港澳大灣區高效融合，並繼續擔當政商橋樑。

金澤培出任香港總商會新主席。

他續指，未來推動創科投資與AI應用，聚焦人工智能的前瞻發展，加大培訓力度，推動傳統產業升級，提升香港企業的生產力與國際競爭力。

問及總商會會否計劃前往中亞進行考察，金回應稱，總商會過去一向根據當時經濟環境及會員需要，安排不同考察或商機開拓行程，未來將繼續沿用此做法。