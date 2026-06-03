范駿華提「推動香港發展海洋經濟」議案 促首份五年規劃納「建設海洋強港」戰略

立法會大會今日（3日）下午辯論由選委界范駿華提出「推動香港發展海洋經濟」的無約束力議員議案。他表示，香港三面環海具備發展海洋經濟得天獨厚的條件，但因海洋經濟所涉廣泛，相關事務至今仍然分散於不同部門，缺乏高層次的跨部門統籌，令各個海洋項目只能「分散化」推進，缺乏整合做大的動能，亦缺乏整體性規劃，致很多離島都未有充分開發，惡性循環之下令部份離島失去活力，白白浪費了優質的海洋資源。他促請特區政府於制定香港首份五年規劃時，應秉持「無畏亦無懼」的精神，立定決心將「建設海洋強港」列為核心戰略。

借鑑浙江頂層規劃經驗 促於五年規劃內做好三大工作

范駿華指，「十五五」規劃明確提出要「全面推動海洋經濟高質量發展，加速建設海洋強國」，而香港地處國家南部海洋經濟圈，背靠大灣區、面向「21世紀海上絲綢之路」，正正位處海洋經濟戰略節點，應好好把握機遇及優勢，為香港以至國家整體經濟發展作出貢獻。他建議政府借鑑內地先進經驗，強化頂層設計及政策支援，系統化海洋產業做大、做強、做優，絕不可再容許「藍色機遇」繼續閒置。

他舉例浙江省早於2003年已將「大力發展海洋經濟」納入頂層戰略，並出台首個海洋經濟建設規劃綱要，之後「哪怕荊棘鋪滿路」，由國務院港澳辦主任夏寶龍當時領導的省政府更成立工作專班，統籌多個項目。他指全國沿海省市已密鑼緊鼓去對接海洋經濟，認為特區政府必需要「不斷自強」，不能落後於發展全局。

他建議於本港首份五年規劃內，可以做好三大工作，包括編制「可持續發展海洋經濟藍圖」，明確規劃海域功能、產業佈局、離島定位同生態保育原則，並以此作為動態行動綱領。其次是成立「跨部門海洋經濟發展專責小組」，由司局級高層官員領導，匯聚政府、業界、科研同保育力量，統一負責政策制定同統籌，將零散的項目串連成完整的產業鏈；第三是推動「灣區海洋經濟協作機制」，對接廣東、深圳等灣區城市，實現規劃對接、資源共享、協同治理。

倡系統性開發離島 將邊緣地帶變發展熱土

他亦認為政府應提升《海運及港口發展策略行動綱領》的戰略地位，搶佔高增值海事服務制高點，亦可發展海洋未來產業，如資助海洋醫藥、環境修復等前沿領域研發，為大學科研團隊、海洋科技初創企業提供研發支援與實驗測試場地。

他更認為政府要系統性開發離島，增強陸海聯動、全面優化海上交通，包括引入電動渡輪、水上的士，升級碼頭基建設施；長遠更要研究於不破壞海洋生態環境的前提下，興建跨島橋樑或鐵路支線，將面積大、有基建、有發展潛能的離島接駁起來，將離島從「邊緣地帶」變為「發展熱土」。

他最後「尚有沉重的幾句」，指二百多年前的香港，主要靠漁農業及製鹽業維生，由1842年到1898年，外國侵略勢力透過三份不平等條約，將香港的管治權搶奪過去，當年會選中香港正是，因為香港擁有優越的地理位置及海洋優勢，完全符合他們的經濟利益，由此足見香港的海洋經濟優勢是與生俱來，促請政府正視香港於海洋經濟方面的巨大發展潛力，積極將海洋優勢轉化實質經濟，為香港於波濤中開拓遠大前路。

據了解，范駿華在今次的發言當中引入多句由70年代至今的歌曲歌詞，是要顯示香港的優勢是多年來累積的成果，希望大家都要珍視。

記者：郭詠欣