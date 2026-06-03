香港總商會周年會員大會 陳瑞娟：近半企業對營商樂觀 中亞合作潛力大

香港總商會今日（3日）舉行周年會員大會。總商會主席陳瑞娟表示，根據總商會最新的「商業前景調查」顯示，近半受訪公司對今年營商環境表示樂觀，較2024年結果大幅增加，可見商界信心逐步回升。她亦透露，烏茲別克斯坦曾於4月底、5月初率領近150位企業家來港拜訪商會，討論金融、貿易、建築、創科等領域的合作，認為該國正處於轉型階段，人口達3800萬，平均年齡僅30多歲，非常適合與香港加強合作。

政府首次制訂香港五年規劃 陳瑞娟: 正就此收集會員意見

陳瑞娟表示，總商會積極捍衛會員所關注的核心議題，並通過組織前往大灣區、內地、東盟、歐洲及中東等市場的考察團，開拓會員的商業視野，先後與新加坡、越南、巴基斯坦、科威特、瑞典及芬蘭的商會和商業組織簽署了6份合作備忘錄，強調這些備忘錄作為策略路線圖，能協助企業開創新機遇，並充分掌握正在擴展的全球市場。

為對接國家「十五五」規劃，政府將首次制訂香港的五年規劃。陳瑞娟表示，正積極收集會員的意見，攜手確保商界能為這些戰略支柱作出重大貢獻。

對於行政長官李家超率團出訪中亞兩國哈薩克、烏茲別克，問及總商會如何看待中亞市場。陳瑞娟回顧自己2024年上任後，曾訪問哈薩克斯坦，並參觀了阿斯塔納金融中心，當時發現當地金融科技尚處初步階段，而香港在加密貨幣、虛擬資產及穩定幣等領域已相當先進。相隔兩年，雙方皆有進步，但仍存在許多合作空間。

她提到，當地企業對香港的物流與貿易最感興趣，因為中亞資源豐富，人口年輕。以哈薩克斯坦為例，已有超過千名學生來港就讀，認為年輕一代的人才交流將有助金融與貿易發展。

被問及卸任主席心情，陳瑞娟表示，回顧過去兩年最大挑戰來自地緣政治問題，促使會員需積極開拓新市場。她表示，商會已簽署近70份合作備忘錄，涵蓋全球市場，為會員提供良好策略藍圖，協助他們進入不同市場時有所依據。

香港總商會理事、立法會議員林偉全表示，香港正處於經濟轉型及高質量發展的關鍵時刻，當中金融及貿易領域正展現日益正面的宏觀經濟指標，其中一個顯著例子是強勢回暖的首次公開招股市場，他預期這股勢頭將隨着政府的戰略政策而持續擴大。

記者：黃子龍