律師會會長湯文龍到訪納扎爾巴耶夫大學 推廣普通法教育 深化國際法律合作

香港律師會會長湯文龍今日（3日）隨同特首李家超率領的商貿代表團到訪納扎爾巴耶夫大學，見證香港兩間大學與該校簽署合作備忘錄，進一步拓展香港與哈薩克斯坦院校之間的合作關係。是次到訪標誌著香港與中亞地區在教育及專業法律領域的合作邁向新里程，充分體現香港在「一帶一路」框架下擔當「超級聯繫人」的關鍵角色。

重返「絲路起點」 別具歷史意義

納扎爾巴耶夫大學具有重要歷史意義，為國家主席習近平於2013年9月發表演說並首次提出「絲綢之路經濟帶」構想的地點。是次到訪別具象徵意義，體現香港在「一帶一路」框架下持續加強與中亞地區在教育及專業領域的合作。

特首：繁榮始於教育 知識跨越國界

李家超致辭時表示，真正長久的繁榮需要跨越國界的知識、人才匯聚與互信合作，而這一切源於教育。律師會一直積極推動法律教育，並透過持續舉辦各類培訓、實習計劃及學生活動，吸引海外學生及法律人才。其中，香港法律專業學會於2025年2月成立的普通法中心，以及其自成立以來與中國內地各大學及專業機構的合作。該中心致力為來自非普通法司法管轄區——包括「一帶一路」倡議沿線國家（如哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦）——的學生及同業提供更系統化及高效的普通法教育，同時亦專注於培育法律人才，進一步體現香港作為「超級聯繫人」的角色。

多元實習計劃 拓闊青年國際視野

此外，律師會一直重視國際交流與青年培育。自2014年起，與韓國司法部及大韓辯護士協會合辦年度「韓國實習計劃」，多年來，該計劃成功促進法律交流，加強跨司法管轄區的專業聯繫，並提升跨文化理解。今年8月，該計劃將迎來約20名韓國法律學生及年青律師，在香港律師事務所及企業進行為期兩週培訓，讓他們親身體驗本港法律制度、法律程序及專業文化。

律師會亦關注海外香港法律學生的發展。自2022年起，律師會亦在英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮期間與香港駐倫敦經濟貿易辦事處合辦學生交流活動。該活動專為在英國修讀法律或對法律專業感興趣的香港學生而設，為有志投身法律界的學子提供寶貴平台，探索香港法律界的多元發展機遇，並鼓勵他們把握香港對法律人才日益殷切的需求，考慮回港發展其法律事業。

本地法治教育 走進大灣區

同時，在本地層面，自2009年推出「青Teen講場」以來，律師會一直以多元創新的方式推動法治教育。2024年起增設兩日英語大灣區「識法」交流團，今年7月再度舉行，讓中學生了解區內法律發展，拓闊視野，培養對法律的興趣與思考。

展望未來，律師會將繼續推廣普通法制度相關培訓及課程，致力深化及促進香港與中國內地，以至與其他司法管轄區在法律服務領域的合作，推動經濟融合發展，並培育兼具國家觀念與國際視野的新一代法律人才。

哈薩克斯坦共和國最高法院

香港律師會的培育計劃