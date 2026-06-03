機場南跑道延飛至凌晨2時 深夜噪音加劇？議員現場實測逾80分貝

有立法會議員關注，機管局自去年8月起延長南跑道運作時間至凌晨2時後，深夜飛機噪音問題較以往明顯加劇。運輸及物流局局長陳美寶今日（3日）表示，機管局會繼續通過飛機音量管制的配額計劃，鼓勵航空公司轉換和使用更多較為寧靜的新型機種，以管控夜間航班所發出的音量水平。

陳美寶表示，根據現行安排，晚上11時至凌晨2時期間，香港國際機場採用雙跑道運作，其中南跑道主要用作飛機起飛，同時亦會有少量飛機，主要為貨機降落；在此時段內使用兩條跑道的飛機數量相若。機管局表示會密切留意相關發展，按需要採取適當措施。

機管局民航處推多項措施減噪 續推配額鼓勵換寧靜機

她續指，機管局和民航處一向十分關注飛機升降可能對社區造成的影響，並且在確保航空安全的前提之下，按照國際指引和做法，實施多項飛機噪音減少的措施，以減低對鄰近的社區包括東涌的影響。機管局會繼續通過飛機音量管制的配額計劃，鼓勵航空公司轉換和使用更多較為寧靜的新型機種，以管控夜間航班所發出的音量水平，各航空公司正積極逐步推進航機升級，新型號飛機的比例日漸增加，長遠有助減少飛機所產生的聲浪。

陳美寶：環評參考世衛指引 三跑健康風險在可接受水平

對於受飛機噪音可能引致的潛在健康影響，陳美寶表示，機管局在進行環評研究中的健康影響評估時，已參考世界衛生組織等相關指引，評估顯示因三跑道系統運作而可能造成的短期或長期健康風險均在可接受的水平內，機管局會密切留意相關的最新國際發展，按需要採取適當措施。

陳學鋒現場測試錄逾80分貝 陳美寶允設地區小組溝通

提出質詢的民建聯陳學鋒就陳美寶在口頭回覆稱，評估顯示因三跑道系統運作而可能造成的短期或長期健康風險均在可接受的水平內，他提到自己在今年3月曾與團隊、環保署及機管局人員於深夜11時至12時期間前往現場視察，雖然沒有使用機管局的精密儀器，僅以自備的基本噪音監測儀測量，但結果顯示噪音超過80分貝，強調在午夜12時仍錄得80分貝噪音，且噪音在民居附近持續至凌晨2時，即使有關情況未超越環境影響評估標準，亦不能接受。陳美寶表示，機管局和民航處會持續與受影響的居民保持聯繫，並設立與居民溝通的地區小組。

陳克勤：沙田噪音比例惡化 倡飛第六航道減免泊費

民建聯陳克勤在會上展示航道路線圖，說明無論飛機使用南、中或北跑道降落，均會途經荃灣、屯門及沙田。隨著航班升降模式變化，多區的噪音影響日益嚴重，當中沙田錄得65分貝以上噪音的比例，由2024年的0.6%上升至2025年的3.31%，反映問題持續惡化。他建議加強使用現有的第六航道（西博寮海峽進出路線），除了給予優先權外，更應提供經濟誘因，例如減免或降低停泊費，鼓勵更多飛機使用該航道，以減低對居民的影響。

陳美寶表示，第六航道要求機師較高的技術要求，配合精準導航系統、天氣狀況及空中交通情況，當局會持續推動相關措施，她認同陳克勤提出財政誘因的方向，當局會加以考慮。

記者：黃子龍