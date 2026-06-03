社區客廳︱孫玉菡：試行計劃效果遠超KPI目標 年底前將再增加5個 研擴服務至其他有需要人士

有議員在立法會大會關注社區客廳計劃的發展及成效。勞工及福利局局長孫玉菡表示，試行計劃由2023年底推出至今，已有共13個社區客廳正式投入服務，而今年年底前將再推出5個社區客廳，預計到年底總共有18個，同時社區客廳的會員人數正持續上升，反映「劏房」住戶對社區客廳服務的需求仍未完全被滿足，政府會持續檢視社區客廳的運作和社會對服務需求的轉變，適時考慮是否擴展服務至其他有需要人士。

孫玉菡：適時考慮擴展服務至其他有需要人士

他續稱，現有的社區客廳均設於「劏房」住戶較為集中的地區，未來擬新增社區客廳時，亦會着力推動在現時未有這類設施的地區物色合適地點，讓更多「劏房」住戶受惠。他又稱，政府已為試行計劃項目設定三項關鍵績效指標（KPI），目標是令不少於70%社區客廳的會員在延伸生活空間、社區歸屬感及人際網絡這三方面獲得改善，政府為此委托大學研究團隊進行評估，結果反映試行計劃在上述三方面的效果均遠高於70%之目標。

孫：若要完全恆常化是言之過早

提出質詢的民建聯鄭泳舜表示，社區客廳目前是以試驗方式，透過政、商、民合作模式推行，因此每個客廳營運期為3年，鑒於試行計劃是獲得社會及受惠對象一致的好評，當局會否考慮擴展計劃至恆常化。

孫玉菡表示，計劃試行了兩年多，若要完全恆常化是言之過早，但對於已營運一段時間的社區客廳，如最初開始營運的4間，已取得捐助者同意，會延長3年。他又稱，當局會持續觀察，當劏房戶的需求被滿足的時候，會考慮是否擴展到其他人士。

記者：郭詠欣