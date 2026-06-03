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AI搶飯碗青年難搵工？孫玉菡：將全面分析影響並於第四季公布結果

政情
更新時間：12:36 2026-06-03 HKT
發佈時間：12:36 2026-06-03 HKT

有立法會議員指人工智能發展令企業減少招聘青年初階人員，關注政府會否有系統地為青年引入AI應用技能培訓，以協助他們掌握新技能，從而提升就業競爭力。勞工及福利局局長孫玉菡今日（3日）表示，AI等自動化技術既可替代部分現有職位，同時亦會催生新的工作崗位，對勞工市場的影響遍及各行各業及不同職級。為準確掌握相關影響，當局現正進行全面分析，相關結果將納入未來人力推算中期更新，預期將於今年第四季公布。

李家駒指青年尼特族比率高  籲訂針對性支援

提出口頭質詢的選委界李家駒指，本港青年「尼特族」，即非在職、非在學、非受訓青年的比率高於新加坡及日本，關注政府會否制訂針對性支援及宣傳策略，向其提供適切協助。

尼特族維持約6%  勞工處將適切檢討

孫玉菡表示，根據統計處的數據，在2023到25年，15至24歲非在職、不在學或者不在培訓 ，即尼特族的青年人數為33,700人至36,100人，佔了該年齡組別人口（不包括外籍家庭傭工）5.7%到6%，強調「回顧過去的數據，即使香港經濟環境暢旺，本港青年尼特族的比例大多都在6至7%」，反映青年人就業方向探索時間較長、待業時間偏長。他續說，勞工處會因應青年就業情況變化，不時檢討服務，致力提供適切的就業支援。

孫玉菡表示，教資會已於2023年撥款一億元設立「科教創新基金」，推動大學利用科技促進教學革新及豐富學習體驗，培養學生在數字化經濟環境中成為德才兼備的新世代人才。此外，教育局推行「指定專業／界別課程資助計劃」，資助學生修讀配合香港經濟社會發展需要的自資學士學位及副學位課程，當中包括電腦科學。由2027/28學年起，AI相關課程將優先納入資助計劃。

譚鎮國倡就業路線圖   孫玉菡指進行「人力資源推算」

新社聯譚鎮國指，香港青年人就業方向探索時間較長、待業時間偏高，關注政府會否制定一套清晰的「青年新興產業就業路線圖」，列明未來數年香港的新工種、人手需求、所需技能及培訓渠道等內容。孫玉菡表示，當局會進行「人力資源推算」，點明某些行業的人力需求會較為旺盛，讓社會了解哪些範疇的就業機會較多、發展空間更為廣闊。


記者：黃子龍
 

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