大棋盤︱「救B行動」風險高 政府鋪排有苦心 知情人士：免刺激父母對嬰孩不利

世事無奇不有，近日一對「非常父母」行徑掀起全城熱議，在家分娩3名小孩之餘，幼子Danny出生至今仍是「無證兒童」。由於案件特殊，政府更組成跨部門專班跟進，昨日下午警方以涉嫌疏忽照顧兒童拘捕該對父母，Danny送院檢查。政府強調本港有健全的兒童福利法律制度，口徑上似乎認為無修例需要，但多名議員主張從不同角度完善法例。

該對未婚情侶首胎夭折、次女Lily被瑞典強制接管，兩人回港後於家中誕下幼子Danny，惟至今仍未有出世紙。勞福局長孫玉菡昨日早上出席活動時透露，社工曾多番聯絡不果，終以電郵形式與父母成功聯繫；至於事件是否顯示法律有漏洞及需否修例，孫玉菡反覆強調本港有一套整全法律保障兒童，目前最重要是安排嬰兒做健康檢查。

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據悉「Save Lily」報道在上周出街後，政府不同部門已着手跟進，但前提是必須確保Danny安全。有熟悉政府想法人士透露，截至昨天上午嬰孩仍在父母手上，政府回應措辭不宜太過強硬，以免刺激他們，「癲起上嚟，隨時對個小朋友不利」，因此孫玉菡的回應相當謹慎，只說「爭取與相關父母會面」。

不消一個下午，向來雷厲風行的保安局局長鄧炳強公布，已拘捕涉事情侶，嬰孩則送院檢查，此時社會便有足夠空間進一步討論，鄧炳強亦不客氣地批評涉事父母。上述人士說，政府的「救B行動」有一定鋪排，避免嬰兒安全受威脅，外界應體會當局這番苦心。

今次事件亦令外界關注是否有法律漏洞。按《生死登記條例》規定，香港活產嬰兒須在出生後42天內向出生登記處辦理登記，過往曾出現懷孕女性自行分娩後，棄置初生嬰兒事件，若當局修訂，是否可更有效保障非醫院出生嬰兒？

立法會福利事務委員會主席管浩鳴指，難以完全避免在醫院以外分娩，可能有意外情況，但今次涉事父母是有意識地拒絕接受現行對初生嬰兒的一貫登記程序，自然也不可能有醫療檢查、疫苗接種等，情況不能接受。他認為應規定非醫院出生嬰兒，在指定時間內須到醫院接受檢查。

議員陳凱欣指，孕婦自行在家分娩雖罕見，但亦不排除有個別意外懷孕者，自行在隱蔽地方分娩，這對母嬰是極大風險；從公共衛生角度，初生嬰兒因免疫力不足，會有蠶豆症、天花等風險，出於保護兒童需要，絕對有理據完善目前法例。

她又指，衛生署對初生嬰兒會提供免費疫苗接種，包括卡介苗、乙型肝炎疫苗、「六合一」疫苗等，但現時未有法例規定若家長不帶嬰兒接種屬違法。她認為如把疫苗接種列為法例強制，可成為一種手段，確認父母有否為初生嬰兒提供基本保障照顧。

不過有官場中人認為，現行保護兒童法例已相當完備，倘涉疏忽照顧兒童有例可循，當局亦可申請人身保護令、交由社福機構託管等方式處理，加上今次個案萬中無一，是否有必要修例值得思考；事實上，當事人若非高調受訪，「可能匿埋一世都無人知」。

聶風