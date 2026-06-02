政府擬向郵政署注資46億 議員倡派遞員採多勞多得制 商經局：細心考慮建議

政府擬向郵政署營運基金注資46億元，用於翻新香港郵政空郵中心及支持香港郵政的持續營運。署理商務及經濟發展局局長陳百里今日（2日）出席立法會經濟發展事務委員會時表示，隨着電子通訊普及改變市民習慣，傳統郵務需求不斷減少，香港郵政的營運環境正面對重大變化。郵政署署長戴淑嬈承諾，政府會同步全面檢討香港郵政的營運模式，並於3年內提出長遠路線圖。

郵政為公共服務有掣肘 難以盈利作目標

會上多名議員同意郵政是城市的必要服務，難以要求有盈利。選委界范駿華問及年年虧損情況下，做了甚麼措施去轉虧為盈。陳百里回應指，郵政作為公共服務有其局限性與掣肘，未必能單以盈利作目標。受「萬國郵政聯盟」規定要求，香港郵政必須以合理價錢提供相關的派遞服務，無論虧損與否均需履行義務。不過他強調，過去數年部門已透過科技節流及推行5天派遞等精簡措施，成功節省近8億元開支。

邵家輝倡仿私人速遞公司底薪加佣金

自由黨邵家輝指，現時全港119間郵政局受限於傳統公務員制度，「做多做少都係出咁多糧」，導致員工缺乏拼勁；反觀私人速遞公司採用底薪加佣金制度，派遞員「多勞多得」，甚至有人月入6位數。他建議考慮為新入職或自願轉制的同事引入仿傚私人市場的「多勞多得」機制，以底薪配合績效獎金，提升前線人員開拓物流商機的積極性。對此，陳百里表示會細心考慮有關公私營機構營運模式的建議。

方國珊促當局盡快定具體「止蝕」改革方案

新界東南方國珊表示，46億元注資絕非少數目，認為面對競爭，部門不能再停留在僅靠推出主題郵票或文創產品等傳統手法，應借鑑其他國家及地區的經驗，積極向商業物流及跨境電商物流轉型，促請當局盡快定下具體止蝕及改革方案，以避免被市場淘汰。陳百里稱，會繼續多做公私營合作，與不同電商、網購平台、集運商等尋找商機，希望將相關電商郵件量繼續提升。

在擬撥出的46億元中，戴淑嬈解釋，其中41億元將用作填補未來3年的經常性開支。她指傳統郵政服務收入不足以覆蓋開支，加上環球經濟環境不明朗，營運基金收入在未來數年存在外圍環境的不確定性。這筆注資旨在給予部門空間及時間去研究未來的營運路向，同時確保公共郵政服務在此期間不會中斷。