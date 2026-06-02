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特首中亞行︱李家超與哈薩克總理會面 誠邀當地企業到北部都會區考察

政情
更新時間：19:11 2026-06-02 HKT
發佈時間：19:11 2026-06-02 HKT

行政長官李家超率領本屆政府規模最大的商貿代表團，繼續在哈薩克斯坦的第二日行程。李家超今年與哈薩克斯坦總理別克捷諾夫（Olzhas Bektenov）會面，就兩地經濟、基建、文化、教育、旅遊等多領域發展深入交換意見。李家超亦誠邀哈薩克企業來港考察，特別是北部都會區，了解香港金融、創科、法律服務等最新發展。

李家超在社交平台撰文指，今午與哈薩克斯坦總理Olzhas Bektenov會面，首先對哈薩克斯坦官方連日來給予香港代表團的高規格接待，表示衷心感謝。他提到，香港無論是官方還是商界，都高度重視和哈薩克建立更緊密的合作關係。兩地在金融、貿易、投資、產業等方面存在巨大互補性和合作機遇，哈薩克豐富的自然資源和廣闊的市場潛力，與香港國際化的專業服務體系高度契合。

他又強調兩地加強人文聯繫的重要性，指香港特區政府推出的「一帶一路獎學金」深受中亞學生歡迎，其中哈薩克學生佔比最高，本學年已有超過500人在香港院校就讀，享受高質課程和教育資源。李家超稱，這些年輕學生和今次隨團訪問的香港各界代表，都將成為日後推動兩地加強聯繫、共同發展的重要橋樑，期待兩地攜手，共同開啟友好合作的新篇章。

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