特首訪哈薩克｜謝振中首以新聞處長身份隨團 香港媒體代表簽署7份合作備忘錄
更新時間：19:28 2026-06-02 HKT
發佈時間：19:28 2026-06-02 HKT
發佈時間：19:28 2026-06-02 HKT
行政長官近日率團到中亞開拓商機，謝振中首次以政府新聞處處長身份隨團出訪。他在社交媒體Facebook表示，這次行程別具意義，因為是首度有新聞界代表，即香港報業公會主席譚衛兒與新聞行政人員協會主席張秀雲同行。他指特首率領香港媒體代表遠赴中亞，開拓商機，正是回應去年《施政報告》提出的政策方向：協助本地傳媒拓展香港以外的網絡，向世界說好「香港故事」。
他又指，行程首站即迎來成果，香港媒體代表與哈薩克斯坦的媒體及公私營機構，率先簽署了七份合作備忘錄，內容廣泛涵蓋國際傳播、媒體推廣及影視娛樂內容協作。代表團稍後將轉訪烏茲別克斯坦，預期兩地在傳媒領域上將會達成更多合作交流。
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