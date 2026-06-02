Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特首訪哈薩克｜謝振中首以新聞處長身份隨團 香港媒體代表簽署7份合作備忘錄

政情
更新時間：19:28 2026-06-02 HKT
發佈時間：19:28 2026-06-02 HKT

行政長官近日率團到中亞開拓商機，謝振中首次以政府新聞處處長身份隨團出訪。他在社交媒體Facebook表示，這次行程別具意義，因為是首度有新聞界代表，即香港報業公會主席譚衛兒與新聞行政人員協會主席張秀雲同行。他指特首率領香港媒體代表遠赴中亞，開拓商機，正是回應去年《施政報告》提出的政策方向：協助本地傳媒拓展香港以外的網絡，向世界說好「香港故事」。

他又指，行程首站即迎來成果，香港媒體代表與哈薩克斯坦的媒體及公私營機構，率先簽署了七份合作備忘錄，內容廣泛涵蓋國際傳播、媒體推廣及影視娛樂內容協作。代表團稍後將轉訪烏茲別克斯坦，預期兩地在傳媒領域上將會達成更多合作交流。

相關新聞：

特首訪中亞｜哈薩克考察簽訂MOU成果豐 《The Standard》與當地合作共同創作內容 增行政人員交流

特首訪中亞｜香港往哈薩克直航明年首季開通 林健鋒：有助香港成中亞企業首選空中門戶

在備忘錄簽署儀式上，李家超（右五）與旭日國際集團副主席暨星島新聞集團主席蔡加讚（右四）、Freedom Horizons董事Kairat Kelimbetov（左三）、德勤中國高級顧問陳清霞（左四）、哈蕯克副總理H.E Serik Zhumangarin（左五）等人合照。
在備忘錄簽署儀式上，李家超（右五）與旭日國際集團副主席暨星島新聞集團主席蔡加讚（右四）、Freedom Horizons董事Kairat Kelimbetov（左三）、德勤中國高級顧問陳清霞（左四）、哈蕯克副總理H.E Serik Zhumangarin（左五）等人合照。
最Hit
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
01:33
宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人
社會
3小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
2026-06-01 17:31 HKT
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
16:41
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
影視圈
8小時前
TVB御用宮女張韋怡告姑仔誹謗獲判勝訴 姑仔須賠償逾312萬元及利息
TVB御用宮女張韋怡告姑仔誹謗獲判勝訴 姑仔須賠償逾312萬元及利息
社會
4小時前
01:01
Save Lily︱孫玉菡：社工多次登門造訪、等到深宵均未能接觸該對父母 終以電郵取得聯絡正安排約見
社會
7小時前
94年落選港姐鍾潔怡走出喪夫陰霾生日狀態大勇 沉澱四年化身「心靈雞湯KOL」迎新生
94年落選港姐鍾潔怡走出喪夫陰霾生日狀態大勇 沉澱四年化身「心靈雞湯KOL」迎新生
影視圈
6小時前
港姐2026丨首輪面試驚現「八両仔、達哥」？ 重量級浸大新聞碩士震撼全場 奇葩佳麗成焦點
02:35
港姐2026丨首輪面試驚現「八両仔、達哥」？ 重量級浸大新聞碩士震撼全場 奇葩佳麗成焦點
影視圈
7小時前