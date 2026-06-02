特首中亞行｜律師會與哈薩克國家律師協會簽MOU 深化中亞法律合作

特首李家超正率領代表園訪問哈薩克斯坦阿斯塔納，香港律師會會長湯文龍亦有隨團出訪。在李家超及哈薩克斯坦共和國副總理兼國家經濟部部長朱曼哈林見證下，香港律師會與哈薩克斯坦共和國國家律師協會正式交換諒解備忘錄。律師會表示，一向將包括中亞地區在內的「一帶一路」市場列為策略重點。律師會與哈薩克斯坦共和國國家律師協會的合作，建基於雙方自2023年展開的專業對話與交流。是次簽署諒解備忘錄，標誌著雙方將透過建立恆常交流機制，在制度化及可持續的框架下深化合作，進一步加強兩地法律專業之間的聯繫與協作。

雙方就各自法律制度進行深入交流

會面期間，雙方就各自的法律制度進行深入及具前瞻性的交流，並探討拓展實務合作的具體方向。湯文龍歡迎哈薩克斯坦律師來港申請成為註冊外地律師；哈薩克斯坦共和國國家律師協會亦表示有意邀請香港律師赴當地擔任法律顧問，期望在雙方現行法律框架下促進更緊密的專業互動與務實合作。

繼2022年6月與阿斯塔納國際金融中心管理局簽署諒解備忘錄後，是次再與中亞地區法律機構簽署第二份諒解備忘錄，進一步鞏固及深化律師會與該地區的專業夥伴關係，彰顯律師會持續推動國際法律合作與交流的承擔。

另外，行程期間，湯文龍到訪阿斯塔納國際金融中心（Astana International Financial Centre），並在AIFC管理局安排下參觀AIFC法院及國際仲裁中心（International Arbitration Centre），深入了解其最新發展及運作情況。期間，湯文龍與AIFC管理局行政總裁Bakhtiyar Tleubekov，以及AIFC相關機構代表會面，就法律制度發展、專業培訓、調解及仲裁等議題交流意見。

AIFC於2018年7月正式啟動，是中亞地區首個國際金融中心，作為獨立於哈薩克斯坦國家法律體系之外的特別司法管轄區，採用以普通法為基礎的法律及監管框架，並設有獨立運作的AIFC法院及IAC。AIFC管理委員會由哈薩克斯坦總統擔任主席，負責制定其戰略發展方向及通過AIFC法規，體現其制度層面的高度支持與穩定性。目前，AIFC已吸引來自90多個國家、超過5,500家企業進駐，累計吸引投資額超過210億美元，阿斯塔納國際交易所（AIX）成交額超過40億美元，成為「一帶一路」沿線經濟體的重要金融及專業服務樞紐。

AIFC法院為獨立於哈薩克斯坦司法體系之外的普通法法院，設有初審法院及上訴法院（其裁決為最終決定），並設小額錢債法庭（管轄額不超過15萬美元）。法院由來自英國等主要普通法司法管轄區的資深法官組成。截至2026年5月，AIFC法院已頒布248項判決及命令，處理案件標的金額累計超過27億美元，判決及命令的執行成功率達100%。

IAC則提供高效、靈活且具成本效益的替代性爭議解決機制，採用IAC仲裁及調解規則或UNCITRAL規則，並設有eJustice電子系統，支持全球遠程提交及視像聆訊。自投入運作以來，IAC已處理接近5,000宗案件，其中超過3,000宗透過調解方式解決，充分展現調解在其爭議解決框架中的重要角色。

會面期間，雙方亦就法律專業發展及人才培養深入交流。AIFC Academy of Law成立於2017年，提供涵蓋金融、法律、項目管理及人工智能等領域的培訓課程，致力培育區內專業人才。香港律師會亦於近年成立「普通法中心」，專為來自非普通法司法管轄區的法律從業員提供系統性普通法培訓、實務交流及專業研討平台。中心透過課程、研討會及專業交流活動，加強對普通法原則、程序及國際仲裁實務的理解，能為包括哈薩克斯坦在內的地區法律專才提供能力建設支援，促進普通法制度在區域內的深化發展。

律師會迎120周年 邀AIFC代表訪港

湯文龍表示，香港作為全球唯一實行中英雙語普通法制度的司法管轄區，擁有成熟的司法體系及完善的替代性爭議解決機制，可為哈薩克斯坦及中亞地區企業提供高效及具國際認受性的法律服務與爭議解決方案。他亦鼓勵哈薩克斯坦加入國際調解院，進一步加強區內以調解方式化解爭議的制度建設與國際合作。

香港律師會與AIFC淵源深厚。早於2018年，律師會代表出席AIFC官方啟動典禮及首屆AIFC法律會議；2022年雙方簽署合作備忘錄，建立制度化合作框架。是次訪問標誌雙方關係進一步深化，並探討加強香港法律專業在AIFC平台的參與，以及促進兩地法律人才互訪與專業資格交流。律師會將於明年迎來成立120周年，湯文龍邀請AIFC代表訪港出席相關慶祝活動及法律年度開啟典禮，共同見證普通法制度在不同司法管轄區之間的交流與發展。