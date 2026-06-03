議政隨想｜譚鎮國：完善網約車規管 整治營運亂象

網約車服務規管細節出台，首階段發放一萬個車輛許可證，明年8月22日生效，標誌着網約車正式納入規管，為市民提供多一個安全、合法的出行選擇。

本港集體運輸系統發達，近九成市民依賴公共交通出行，但點對點的交通服務需求一直存在，網約車已是不可逆轉的趨勢。因此，必須做好規管，才能理順市場秩序，實現市民、的士業界和網約車平台三方共贏。社會一直聚焦發牌數量，但在規管起步階段，其他配套執行和執法問題同樣不容忽視。

點對點的交通服務需求一直存在，網約車已是不可逆轉的趨勢。資料圖片

早前發生多宗「黑工」來港駕駛網約車的案件，被捕司機供稱兩個月收入高達七萬元，可觀收益誘使違規者鋌而走險。新規管下將實施「人車綁定」，車輛須以個人名義登記，並由登記車主駕駛提供服務。當局亦承諾利用人臉識別等科技確保接單司機就是登記車主，並要求平台嚴格核實。我期望政府參考相關案例，審視罰則的阻嚇力，加強宣傳法律責任，讓司機及平台清楚刑責，同時嚴厲執法，從源頭遏止亂象，保障乘客安全。

此外，網約車合法化應配合更完善的交通配套。政府可參考內地經驗，在機場、陸路口岸等客流密集區域劃設網約車專屬上落客區，既便利市民和旅客，又能避免車輛隨處停靠造成擠塞，提升乘車秩序與效率。

網約車規管是規範交通市場、保障出行安全的重要舉措。我將持續跟進相關工作，期望政府平衡行業發展、市民需求與執法監管，營造公平競爭環境，為行業帶來全新氣象，吸引更多新人入行，推動本港網約車行業有序、健康、可持續地發展。