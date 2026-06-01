簡樸房︱儲備單位僅供居住3個月 房屋局：設中轉房等兜底 避免安置真空

簡樸房制度已於去年3月開始推行，房屋局建議在市區及擴展市區的項目增設「儲備單位」，預留作緊急安置用途，為簡樸房條例生效後被業主逼遷的劏房戶提供3個月臨時居所，初步估計「儲備單位」最高峰時約有180個。有立法會議員指，經濟學者曾警告全港約有11萬戶、20萬人居住劏房，憂慮180個單位是否足以應付需求。房屋局副局長戴尚誠今日（6月1日）在立法會房屋事務委員會會議表示，現時有48%劏房居民正在輪候公屋，超過20%有資格，約18%未來符合資格，超出入息及資產限額的人數並不多，故180個儲備單位的用量「真的足夠」。

戴尚誠：180儲備單位足夠

民建聯植潔鈴關注，若居民期滿後仍未獲常規過渡屋編配，可能需轉往臨時收容中心或返回私人市場自行租屋，擔心安排「到喉唔到肺」，問當局能否按實際情況酌情延長至6個月，讓居民平穩過渡。她亦關注當局與社署等部門之間是否有銜接機制，確保居民在3個月期滿後不會出現安置「真空期」。另外，當局估計「儲備單位」最高峰時約有180個，憂慮數目是否足以應付需求，並希望了解未來因簡樸房執法而有即時緊急安置需要的家庭數目。

戴尚誠表示，現時有48%劏房居民正在輪候公屋，超過20%有資格，約18%未來符合資格，故超出入息及資產限額的人數並不多，180個儲備單位的用量「真的足夠」。他續指，不少人經區域服務隊協助後，發現本身已合資格申請甲類或乙類過渡屋，並指在3個月期限內，不少人會「跌入」甲、乙，甚至丙類。至於銜接方面，當局設有其他「兜底」措施，包括中轉房等，確保居民不會出現安置真空期。

丙類4千預留單位僅1宗入伙

實政圓桌莊豪鋒表示，政府原先預留4,000個單位予丙類租戶，惟政策推行大半年以來，僅接獲4宗申請，實際入伙僅1宗。他提到，全港現有11萬劏房戶，政府當初估算潛在丙類對象為4,400戶，質疑為何落實情況與政策估算落差如此大。

莊續指，今年7月1日推行的儲備單位制度，要求非政府機構預留單位3個月作為應急安全網，提到過渡性房屋屬自負盈虧，若單位空置3個月，政府並無補貼營運機構的租金損失，質疑政府一方面不資助營運開支，另一方面以行政手段減少租金收入，讓人有一種「慷他人之慨」的感覺，令本身已面對營運困難的非政府機構更難持續。

戴尚誠表示，現時區域服務隊已協助數百戶劏房居民搬遷，並協助他們申請過渡性房屋或簡約公屋，惟經核實資料後，發現大部分申請人其實符合甲類或乙類資格，最終僅4宗屬丙類。他強調，將估算數字攤分4年計算，實際情況與預期相若，不存在落差。

他續指，當局會以克制及平衡的方式執行，只會在項目出現空置單位、且空置單位多於一個時，才徵用一個或某個百分比作為儲備單位，儲備單位僅預留3個月，期間仍可接受甲乙丙類人士申請；若3個月內未有應急需要，單位便可編配予其他申請者，具備流轉性，可將影響減至最低。

記者：黃子龍