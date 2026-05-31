李家超訪哈薩克及烏茲別克 多名官員及逾70名商貿代表團隨行

行政長官李家超今早（31日）出發前往哈薩克和烏茲別克訪問，率領本屆政府規模最大的商貿代表團，加強香港與中亞地區在金融、貿易、基建、創新科技、綠色發展的交流合作，建立新的商貿通道，開拓新興市場機遇。

30多位內地企業代表隨行 涵工商、法律、創科等

今次代表團為本屆政府規模最大、人數最多及涵蓋企業範圍最廣的一次。成員包括40多位香港商貿與專業代表，以及約30位內地企業代表，涵蓋工商、金融、法律、建築工程、物流、創科、高端製造及汽車產業等多個領域。隨團官員包括律政司副司長張國鈞、商務及經濟發展局局長丘應樺、財經事務及庫務局局長許正宇、行政長官辦公室主任葉文娟、創新科技及工業局副局長張曼莉等。

李家超將先訪問哈薩克斯坦，隨後於6月3日轉往烏茲別克斯坦。李家超將於6月6日返抵香港。在他離港期間，將由政務司司長陳國基署理行政長官職務。

何力治表示，香港與整個中亞地區經貿往來不斷增加，相信未來也有很多合作發展空間。政府新聞處

何力治：香港能助中亞企業上市、融資

「一帶一路」專員何力治接受《政府新聞網》訪問，表示香港與整個中亞地區的經貿往來近年不斷增加，2025年商品貿易總額較2020年上升27%，相信行政長官李家超率團出訪中亞國家哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，有助促進交流、拓展商機。

何力治又指，香港與中亞地區在多方面均有合作發展空間，包括中亞國家有豐富天然資源和礦產，香港作為國際金融中心，可協助它們上市、融資、發債。而在綠色發展方面，每個國家均有其碳中和目標，希望找尋合作夥伴，香港正可提供協助，加速當地達到碳中和的目標。

他相信，通過政府與政府對接，可打開一些大門，讓政府與政府之間建立機制，加強溝通。此外，他認為樞紐對樞紐，希望香港可作為中亞國家進入亞洲、中國內地、粵港澳大灣區，甚至進入東南亞國家聯盟的重要樞紐。相反，香港、大灣區企業進入中亞時，也可揀選哈薩克斯坦或烏茲別克斯坦。