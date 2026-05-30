遊艇自由行︱政府歡迎港澳遊艇到大灣區9市准予免擔保 海事處正與內地協調便利「北艇南下」

​港澳地區遊艇到粵港澳大灣區內地九個城市自由行的規定，獲得放寬。香港特區政府今日（30日）歡迎國務院的公布，同意對經粵港澳大灣區內地9市指定口岸暫時入出內地且僅限在粵港澳大灣區內地九市自由行的港澳遊艇，實行免擔保和臨時船舶國籍登記政策。與此同時，海事處正積極與廣東海事局協調「北艇南下」的便利措施。細節待確定後適時公布。

新政策下大幅減輕港澳遊艇船主辦理跨境手續時經濟負擔

運輸及物流局發言人表示，粵港澳三地一直致力推動粵港澳遊艇互訪。就此，海事處、廣東海事局和澳門海事及水務局三方成立的粵港澳遊艇自由行工作小組一直積極磋商相關便利措施，以推動粵港澳遊艇自由行系統的建設。新政策下的免擔保措施將大幅減輕港澳遊艇船主在辦理跨境手續時的經濟負擔；臨時船舶國籍登記措施容許港澳遊艇在不影響原有船舶登記的情況下，獲發內地臨時船舶國籍證書，在大灣區內地九市水域可自由航行。

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發言人續說，海事處將繼續與廣東省相關部門及澳門海事及水務局保持緊密溝通，就「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施不斷檢視和優化，為本地遊艇經濟的發展構建一個健康、可持續且具競爭力的環境。