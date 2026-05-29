香港取代瑞士奪跨境財富管理中心「世一」 受海外媒體廣泛關注

波士頓諮詢公司於本周三( 27日 )發布最新《2026年全球財富報告》，正式確認香港超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。報告預計2025至2030年間，香港管理的跨境財富規模將每年平均增長約9%，維持全球第一。這項成就引發海外主流媒體高度關注，相關報道超過600篇，包括美聯社、英國《金融時報》、彭博社、路透社、加拿大《國家郵報》及《多倫多太陽報》等均有報道。

英國《金融時報》: 香港受惠於內地富豪分散投資 致大量資金湧入

英國《金融時報》報道，香港首次取代瑞士成為全球第一跨境財富管理中心，主要受惠於中國內地富裕人士分散投資需要，大量投資湧入香港。報道訪問瑞士財富管理專家指，新冠疫情後，投資者尋求在不同司法管轄區分散投資以應對地緣政治風險。一名駐蘇黎世的瑞銀銀行家質疑瑞士未積極採取行動捍衛其在財富管理領域的地位，僅靠穩定環境坐享其成。

彭博社報道表示，受中國內地資金湧入及香港本地股市反彈帶動，香港以些微優勢超越瑞士，躍居全球最大跨境財富管理中心，並引述波士頓諮詢公司預測，到2030年，香港與瑞士的資產規模差距將擴大至近6000億美元，受內地製造業領先優勢及香港IPO市場回暖帶動。報道還指出，香港穩定的投資環境和不斷優化的政策體系，正使其成為全球超高淨值人士資產配置的核心樞紐。

美聯社在報道中強調了香港與內地市場的緊密聯繫對其財富管理業務的推動作用。

國際媒體普遍認為，香港此次超越瑞士，標誌著全球財富管理格局的重大轉變。業界分析認為，隨着內地經濟持續發展和居民財富不斷積累，香港作為連接中國內地與全球資本市場的橋樑作用將進一步凸顯，其國際財富管理中心的地位將更加鞏固。