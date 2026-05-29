13國政府官員代表團結束訪港行程 冀擴大香港「朋友圈」

由國家外交部安排，13位來自非洲、拉丁美洲及加勒比地區國家的政府官員代表團，今日（29日）結束訪港行程。代表團在港期間與多名特區政府高層官員會面，並參觀多個重要設施，深入了解香港在「一國兩制」下的獨特優勢，旨在促進雙方交流合作，擴大香港的國際「朋友圈」。

代表團由國家外交部安排，成員來自玻利維亞、科特迪瓦、厄瓜多爾、赤道幾內亞、岡比亞、圭亞那、肯尼亞、莫桑比克、尼加拉瓜、秘魯、剛果共和國、聖多美和普林西比，以及蘇里南。

在港期間，代表團與署理政務司司長卓永興、律政司司長林定國，以及財政司副司長黃偉綸會面交流，以了解香港在「一國兩制」下擁有的獨特優勢。代表團認識到香港既獲國家大力支持，亦聯通世界，擔當着內地與全球市場的雙門戶角色。

代表團亦與教育局副局長施俊輝、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、商務及經濟發展局副局長陳百里，以及創新科技署副署長哈夢飛等多個相關機構代表見面。此外，他們參觀了國際調解院、香港科學園和香港故宮文化博物館，了解香港在教育、金融、商貿、法律、創新科技和藝術文化等範疇的最新發展和機遇。代表團其後亦訪問了深圳，進一步了解粵港澳大灣區的融合發展。

卓永興向代表團講述「一國兩制」實施情況

卓永興表示，在午餐會有向代表團講述「一國兩制」在港實施情況，以及香港高度國際化的特性，讓他們具體了解「一國兩制」在香港的運作和成功實踐。他也藉機會告知訪客香港雖是小小地方，卻在眾多國際排名中都表現出色，例如，在菲沙研究所的《世界經濟自由度2025年度報告》，香港繼續被評為全球最自由經濟體；香港也是2025年IPO融資額全球第一，額度達到2850億港元；深圳-香港-廣州集群在2025年全球創新知識產權排名中位列第一。教育方面，香港八所公立大學近期在時報高等教育2026年亞洲大學排名中，全部躋身亞洲百強大學之列。

「一帶一路」專員何力治和署理旅遊事務專員朱瑞雯，也分別簡介了特區政府在「一帶一路」和旅遊發展方面的工作。