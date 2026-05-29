73歲盧偉國拖32歲未婚妻余仲欣現身 被指「爺孫戀」 盧偉國：無時間理閒言閒語 搶答會否生B

現年73歲的經民聯主席盧偉國迎來「第二春」，宣布與年輕逾40年的90後粵劇演員余仲欣結婚。兩人今日（29日）在經民聯總部會見傳媒交代婚訊。盧偉國表示，今日記者會非常特殊，指自己在立法會咪兜等見記者無數，討論經濟民生、政府施政等大事，今日舉行記者會與余仲欣交代「兒女私情」，形容心情非常奇妙，自己亦感到「有啲害羞」。

粵劇結緣 初相識時余仲欣為小學生

他表示，與已故妻子黃少珍相戀及結婚共度逾五十載，亡妻生前亦受他影響而熱愛粵曲，並擔任音樂朗誦協會委員，當年為推廣粵曲文化，協會於香港文化中心舉辦學界粵曲比賽，在亡妻邀請下，前去欣賞比賽，而余仲欣正是當年小學組的粵曲冠軍，直至日後2018年再有合作，形容緣份奇妙。

盧偉國表示，兩人一直維持純粹的亦師亦友關係，雖互相傾慕但未有宣之於口。直至余仲欣早前完成畢業考試後，雙方心情放鬆，於當晚透過通訊軟件傾談至凌晨，最終互訂終身。

通訊軟件訴衷情 三周前定終身

盧偉國指，兩人均熱愛粵劇粵曲，在互訴心聲時，更特意引用粵劇對白與唱詞來表達愛意，如「小生愛慕花顔，願與你長作知心伴」。他又笑指兩人講求效率，在確定關係後的短短三個周內，已迅速完成婚宴場地預訂、設計及訂造訂婚與結婚戒指，及準備婚紗等工作。

10月辦婚禮 經民聯黨魁吳永嘉證婚

盧偉國透露，今年10月會舉辦婚禮，由經民聯黨魁、本身是律師的立法會議員吳永嘉證婚。他又指，日前帶同余仲欣出席經民聯黨團，黨友對他即將結婚感到錯愕，也十分為他高興，而余仲欣已加入經民聯。

盧偉國指出，余仲欣早年畢業於加拿大麥基爾大學細胞及生物學系及獸醫系後返回香港。他當時曾向其家人建議，雖然她成績優異，但其原本修讀的並非可執業的醫科課程。適逢香港城市大學（城大）在時任校長郭位帶領及推動下成立了獸醫學系，他認為非常值得考慮將此作為第二個學位。經過六年的艱辛學習與實習，余仲欣最終順利通過畢業試，並以一級榮譽畢業。

經民聯黃永威亦現身獻花，祝賀兩位。

被問及年齡，余仲欣表示自己是1994年出生。

兩人在記者會最後先後合奏《分飛燕》及原名為《銀塘吐艷》的《荷花香》。

記者：李健威

攝影：盧江球

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