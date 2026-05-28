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盧偉國再婚 周五與未婚妻開記招 據悉余仲欣已加入經民聯｜Kelly Online

政情
更新時間：17:04 2026-05-28 HKT
發佈時間：17:04 2026-05-28 HKT

現年73歲的經民聯主席盧偉國迎來「第二春」，宣布與年輕逾40年的90後粵劇演員余仲欣結婚。據悉，婚禮初步擬定於10月11日在賽馬會雙魚河鄉村會所舉行。據了解，具備獸醫學歷的余仲欣已加入經民聯，成為該黨夫妻檔。經民聯今日（28日）發出採訪通知，兩人將於明日（29日）在經民聯總部會見傳媒交代婚訊。

形容感情「戲曲為緣，粵韻傳情」

盧偉國與余仲欣表示「我們因同愛粵曲而相逢，因心意契合而相守」，形容這段感情是「戲曲為緣，粵韻傳情」，對於獲得此良緣倍感珍惜。

分享相知相守、琴瑟和鳴喜悅

兩人將於明日（29日）下午3時在經民聯總部金鐘海富中心舉行記者會，藉此向親友及社會各界致意，期望分享這份「相知相守、琴瑟和鳴的喜悅」，並感謝各界對他們婚訊的關注與祝福。

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擬10月雙魚河鄉村會所舉行婚禮

盧偉國早前在立法會黨團會議中，帶同余仲欣出席並介紹予黨友認識，並向黨友表示十分欣賞余仲欣的粵劇造詣，其鋼琴及二胡亦達演奏級水平。消息指，余仲欣即場演奏二胡後，兩人更在黨友面前「激咀」對方曬恩愛。據了解，婚禮初步擇日擬於10月11日在賽馬會雙魚河鄉村會所舉行。

兩年前日記透端倪

盧偉國於2024年8月的日記中已流露對余仲欣的欣賞，當時兩人於粵曲演唱會合唱，他大讚在香港城市大學攻讀獸醫的余仲欣表現出色，致力推廣傳統曲藝。其後，盧偉國曾應邀與余仲欣合演粵曲，當時他稱呼余仲欣為「世姪女」，讚揚她年紀輕輕已於香港演藝學院教授粵曲唱科。

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