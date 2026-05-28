公務員加薪︱公務員總工會：低層僅1.17%倡看齊中層 華員會指應考慮宏福苑後社會情緒

影響公務員加薪的薪酬趨勢調查結果揭盅，今年淨指標初步結果分別為高層4.12%、中層2.64%、低層1.17%。香港公務員總工會主席馮傳宗向《星島頭條》表示，工會尊重政府統計機制，但認為低層淨值太少，未能應付最基本生活費用變動，建議增幅與中層的2.64%看齊。另外，政府計劃於今年10月推行優化公務員評核機制第一期。據他了解，首階段或涉約三分一公務員職系，相信包括紀律部隊。

馮傳宗指低層加太少 倡與中層增幅2.64%看齊

馮傳宗向記者表示，本港今年經濟勢頭良好，首季GDP增長5.9%，全年經濟增長預測為2.5%至3.5%，全年通脹預計約2.6%，加上訪港旅客增加、股市向好，政府預估綜合盈餘穩定，隨經濟好轉，收入有望進一步增長。

他提到，低層公務員淨值太少，未能應付最基本生活費用變動，建議增幅跟中層，另外，中低層的2.64％恰恰只能抵銷今年2.6％全年通脹，考慮到去年凍薪及今年香港經濟暢旺，建議中低層在2.64％的基礎上，酌情增加至少0.5％。

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至少5%公務員不獲跳point 馮：不應為各級別設固定配額

馮傳宗期望，行政長官及行政會議可以額外關顧中層及基層公務員，並提到過去6年中有3年公務員未能按原有機制加薪，薪酬水平已落後市場，期望政府以此調查結果為基礎考慮加薪。

另外，政府計劃於今年10月推行優化公務員評核機制第一期。據他了解，首階段可能涉及約三分一公務員職系，相信包括紀律部隊。不過，就政府擬規定最少5%公務員被評為第四級或以下將不獲發增薪點，他表示有保留。他認為不應為各級別設定固定配額，強調「有些人做得好，該升級就升級，有些人做得不理想，該接受培訓就去培訓。」

華員會：薪酬調整幅度應考慮宏福苑大火後社會情緒

華員會會長蔡冠龍出席薪酬趨勢調查委員會會議後表示，會方將審閱報告，下周召開審核報告會議後提出薪酬訴求。至於應否將宏福苑事件中的公務員表現納入考量，他認為薪酬調整幅度應適當考慮當年特殊因素，又指公務員薪酬來自公帑，會方提出訴求時考慮社會情緒是應有責任。

就「公務員評核優化計劃」第一期引入「拉curve」機制，蔡冠龍擔心或引起不必要爭拗，衍生「填數」問題，例如部門將部分表現合格的公務員，撥進表現欠佳的第四至六級，加重公務員壓力、令他們人心惶惶。

他又建議評核者應與受評公務員加強接觸，針對欠佳部分給予建議，在評核前改善表現。公務員薪酬趨勢淨指標，高、中、低層分別為4.12%、2.64%及1.17%，他形容數字不錯，但指公務員需「養家糊口」，調整幅度應考慮當年通脹。

東華三院：倘再凍薪或加劇人手流失

東華三院行政總監蘇佑安表示，東華三院轄下社工、老師、安老院舍的服務員、廚師、復康巴士司機等工種均屬受資助職位，跟隨公務員加薪幅度調整，由於去年公務員凍薪，機構已有少量人手流失情況，若今年再次凍薪，擔心人手流失加劇。他以東華三院院舍前線為例，有近一成人手空缺，部分工種更因此要輸入外勞，若連續兩年凍薪，估計會流失資深員工，服務質素或受影響。

他指由於去年已凍薪，今年加薪幅度建議不少於通脹水平，解釋指機構的初級社工、主管級社工和院舍員工均跟從政府架構，過去工作辛勞，若政府未能作出合理調薪，將增加機構招聘難度，並影響員工士氣，或令新畢業生不入行。

記者：黃子龍

攝影：何健勇