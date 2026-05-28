「制訂策略性税制」議員議案獲通過 議員倡建前瞻性稅制 對準痛點作優化

立法會大會今早（28日）續會，辯論由會計界吳錦華提出的「制訂策略性税制，鞏固香港國際金融中心地位」無約束力議員議案。議案最終獲在席兩部分議員大比數支持通過。

低稅率招商難引資 倡建較前瞻性稅制

金融界陳振英表示，當前全球稅務體系迎來重大的變革，經合組織支柱二的規則落地後，單純依靠低稅率的招商引資模式已難以為繼，特區政府上次全面檢討稅務條例，距離現今已是半個世紀，其後只做局部優化，欠缺一個整體的規劃，認為香港急需構建一個較為前瞻性的稅制，應對區域競爭及經濟格局的變化帶來的挑戰。

他建議稅務政策諮詢委員會啟動全面的稅務條例檢討，以產業引進及轉型、有利人口政策，穩固稅源為目標，借鑒其他先進經濟體的一些做法，研究引入如增值稅、消費稅、綠色稅等可持續稅種，搭建一個高韌性的稅制框架，並納入香港新的「五年規劃」當中。

香港稅制要保持吸引力 對準痛點作優化

經民聯吳永嘉表示，不少外商選擇來港投資，除了香港背靠祖國、聯通世界外，亦看中香港奉行簡單低稅制，以及地域來源原則徵稅，而國家「十五五」規劃提出，要進一步鞏固及提升香港國際金融中心地位，亦要增強香港在全球經濟格局重塑下的競爭力，認為香港要保持稅制有吸引力，才能繼續擦亮香港國際金融中心的金漆招牌。

他續稱，當前全球地緣政治非常複雜，過去賴以成功的簡單低稅制亦面臨各種挑戰，故必須對準痛點優化。他建議引入更多彈性的稅務優惠，以新加坡為例，在面對國際稅收新標準，改為靈活推行金融及財資中心優惠、先鋒企業優惠、發展與擴展獎勵，以及最新的經濟擴展優待等。

促未來5年要做好黃金交易市場 瞄準倫敦黃金市場

選委界何君堯表示，單靠低稅率已沒有吸引力，在低稅率下仍要給予優惠，會繼續降低稅務收入，縱然大家說吸引更多人來港時可「薄利多銷」，以增加收入，但始終會有樽頸位。他建議未來5年要做好黃金交易市場，更是要瞄準全球最大位於倫敦的市場，將他們的份額抽來香港，交易額就會可觀，屆時可收增值稅或印花稅等。

香港並非要收更多稅 而是要收更多聰明稅

吳錦華表示，香港剛成為全球跨境財富管理中心的「世一」，強力印證了優化稅制、完善經濟生態的方向完全正確，形容硬件已經升級、軟件是時候更新，香港需要的絕對不是要收更多稅，而是收更多聰明的稅，因此香港面對不是簡單的稅務加減題，是要在更高站位、更廣闊視野思考，如何建立一套具前膽性、靈活性及全球競爭力的策略性稅制。

陳百里：向企業大力宣傳香港稅制優勢

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，當局一直用好香港作為國際金融中心及在稅制方面的優勢，積極招商引資，其中投資推廣署致力吸引和協助海外和內地企業在香港設立或擴展業務，並向企業大力宣傳香港的優勢，包括簡單低稅制、現有不同的稅務優惠、優惠政策包等。

他亦稱，作為吸引產業和投資優惠政策督導委員會成員之一，投資推廣署會靈活運用優惠政策包，包括批地安排、財政資助及稅務減免等，吸引高潛力和對香港經濟和產業鏈有重要貢獻的企業來港發展，又指商經局會繼續聯同相關政策局、部門和機構加強協作，吸引和保留更多外來企業和直接投資，從而鞏固香港國際金融中心的地位。

記者：郭詠欣