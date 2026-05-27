外圍政治格局變亂交織 陳茂波 : 對香港國際金融中心發展樂觀

財政司司長陳茂波今日（27日）出席慶祝香港金融業志同會成立50周年聯歡晚宴致辭時表示，外圍政治格局變亂交織，但他對香港國際金融中心的發展是樂觀的，銀行業的發展也正迎來新機遇。

港股市值早已超越倫敦

他表示，香港國際化市場優勢持續提升。過去提到國際金融中心，紐約是第一，倫敦是第二。但是，港股市值其實早已超越倫敦，更多資金——特別是看好中國及亞洲經濟增長和科技創新的資金，以及醒覺到之前低配了亞洲這邊市場的資金會加速入市，加上為應對地緣政局須分散風險的資金到來，香港成為國際資金多元化配置的重點市場之一，市場的國際化優勢正進一步提升。

陳茂波（前排左十二）、中聯辦副主任張勇（前排左十三）、香港金融業志同會會長陳智思（前排左十一）、香港金融業志同會榮譽會長吳連烽（前排左十四）和其他嘉賓合照。政府新聞處

同時，香港的資產及財富管理業務加速增長。過去十年這行業正提速向前，管理的資產在2024年年底增加到35萬億元。隨着更多科技和其他企業上市造就了更多新富翁，財富管理的需求、家族辦公室的數量均會增加，這些都會帶來新的業務增量。此外，數字資產行業的興起、資產託管等新服務的需求，都代表着金融業更大的增長空間。

他又稱人工智能發展帶來的效率提升和成本大降，讓金融機構可以有更大的空間調撥資源，開發更多新產品，更高效妥貼服務客戶需要，提升效益。

陳茂波表示，未來從來都存在不確定性，創新都是探索未有人走過的路徑。香港從來都是在探索中創新、奮鬥中進步，挑戰讓香港更積極的思考新模式和新產品，過去的努力成就了今日的繁榮，他相信本港金融業界會繼續積極奮發，將為香港未來更成功的故事增添豐富內容。