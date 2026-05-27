Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港超越瑞士成全球最大跨境財富管理中心 陳茂波：香港擁穩定安全投資環境

政情
更新時間：18:13 2026-05-27 HKT
發佈時間：18:13 2026-05-27 HKT

波士頓諮詢公司（BCG）發表最新報告表示，香港已正式超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。財政司司長陳茂波回應報告表示，國家「十五五」規劃明確支持香港強化國際資產及財富管理中心功能，這也是香港「金融 +」發展策略的重要一環。

陳茂波：藉一國兩制優勢 正吸引更多超高淨值人士在港投資

陳茂波說，過去數年，特區政府與金融業界共同努力，持續完善金融基建與生態、豐富投資產品及風險管理工具，並深化與各地資本市場的互聯互通。當前，環球投資者積極尋求多元化的資產配置，香港憑藉「一國兩制」下的優勢；自由、開放、透明和可預期的經濟政策；穩定安全的投資環境，以及跨越市場的聯通優勢，正吸引越來越多超高淨值人士及家族辦公室落戶並在港投資。

波士頓諮詢公司（BCG）發表最新報告表示，香港已正式超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。
波士頓諮詢公司（BCG）發表最新報告表示，香港已正式超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。

他又指，受惠於科技創新和人工智能相關產業快速發展所帶來的財富增量，內地及亞洲地區對資產及財富管理的需求將加速增長，可以預期，這將為本港資產及財富管理業開創更大的發展空間。他表示，特區政府將繼續把握和推動這一波發展，鞏固和提升香港國際金融中心的地位和功能。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
01:00
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
9小時前
打風｜熱帶氣旋命名「薔薇」 天文台發移動路徑 料「升呢」至強颱風！
01:49
打風｜熱帶氣旋命名「薔薇」 天文台發移動路徑 料「升呢」至強颱風！
社會
5小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
飲食
5小時前
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
8小時前
暑假遊學新玩法！生態探索×國際足球營 培養小朋友解難能力
教育資訊
4小時前
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
2026-05-26 18:05 HKT
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT