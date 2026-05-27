香港超越瑞士成全球最大跨境財富管理中心 陳茂波：香港擁穩定安全投資環境

波士頓諮詢公司（BCG）發表最新報告表示，香港已正式超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。財政司司長陳茂波回應報告表示，國家「十五五」規劃明確支持香港強化國際資產及財富管理中心功能，這也是香港「金融 +」發展策略的重要一環。

陳茂波：藉一國兩制優勢 正吸引更多超高淨值人士在港投資

陳茂波說，過去數年，特區政府與金融業界共同努力，持續完善金融基建與生態、豐富投資產品及風險管理工具，並深化與各地資本市場的互聯互通。當前，環球投資者積極尋求多元化的資產配置，香港憑藉「一國兩制」下的優勢；自由、開放、透明和可預期的經濟政策；穩定安全的投資環境，以及跨越市場的聯通優勢，正吸引越來越多超高淨值人士及家族辦公室落戶並在港投資。

波士頓諮詢公司（BCG）發表最新報告表示，香港已正式超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。

他又指，受惠於科技創新和人工智能相關產業快速發展所帶來的財富增量，內地及亞洲地區對資產及財富管理的需求將加速增長，可以預期，這將為本港資產及財富管理業開創更大的發展空間。他表示，特區政府將繼續把握和推動這一波發展，鞏固和提升香港國際金融中心的地位和功能。