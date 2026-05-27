啟德體育園︱啟用至今辦體育活動逾250日 參與人次近百萬 政府：擬優化KPI 確保評核機制因時制宜

啟德體育園開幕已一年有餘，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（27日）回覆書面質詢表示，啟德體育園自去年3月正式啟用以來，成功舉辦多項大型盛事，在推動體育發展和盛事經濟方面的亮麗成績有目共睹。啟用僅9個月，啟德主場館已成功躋身全球大型場館票務銷量第三位及總收入第五位；在國際權威體育場館數據平台「StadiumDB.com」舉辦的2025年度「最佳球場」評選中，主場館於28個入圍場館中位列全球第八、亞洲第一；園區更榮獲《時代雜誌》評選為2026年「全球最佳勝地」之一，是名單中唯一入選的香港景點，可見園區過去一年舉辦的體育活動和娛樂盛事發揮互惠作用，透過聯動效應成功打造園區為體育、休閒娛樂的新據點。

啟德主場館啟用至今承辦多場體育賽事 參與人數逾58.3萬

羅淑佩表示，承接園區啟用以來的良好勢頭，政府將繼續與啟德體育園有限公司攜手推動體育盛事化、普及化、精英化、產業化和專業化，全方位推動體育發展。由去年3月至今年4月底，整個園區所舉辦的體育活動總日數已超過250天（不包括場地搭建及拆卸工程所需時間），累計參與人數逾97萬人次，顯示營運公司充分發揮場地效益。

啟德體育園2025年3月1日啟用以來，至2026年4月30日期間，啟德主場館承辦了多場國際、區域性及全國體育賽事，包括兩屆香港國際七人欖球賽、三場中國香港足球代表隊主場出戰的亞洲盃外圍賽、三場世界頂尖足球勁旅表演賽、第十五屆全國運動會七人制橄欖球比賽等，累計總日數達19天（不包括場地搭建及拆卸工程所需時間），參與人數逾58.3萬。

同一期間，啟德體藝館亦舉辦多項本地以至國際體育賽事及社區體育活動，包括兩屆世界桌球大獎賽、世界女排聯賽香港、全球頂級電競賽事《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽的決賽及總決賽、十五運會手球（男子）與擊劍比賽、五場香港職業籃球隊主場出戰的全國男子籃球聯賽等，累計總日數達96天（不包括場地搭建及拆卸工程所需時間），參與人數逾26.2萬。

啟德青年運動場及園區內其他室內外空間則於同期間舉辦多項足球、欖球、田徑和保齡球賽事，包括由不同體育總會承辦的比賽，如中國香港對斯里蘭卡的欖球錦標賽、中國香港對馬來西亞的國際女子足球友誼賽，及「HKGX 2025 IBF世界保齡球錦標賽」，累計總日數達138天（不包括場地搭建及拆卸工程所需時間），參與人數逾12.6萬。

體育園首年營運屬業務初始發展階段 合約設有適應期安排

至於關鍵績效指標（KPI），羅淑佩表示，體育園首年營運屬於業務初始發展階段，合約設有適應期安排，部分與園區使用情況相關的指標，包括各場地體育活動的舉辦日數及其總出席人次，將由第二個營運年度（即2027年3月31日完結的年度）起生效。按合約規定，啟德主場館、體藝館（競技場）、青年運動場及園區內其他場地舉辦體育活動的日數，於2027年3月31日完結的年度內，須分別達到40日、76日及69‍日，年度出席體育活動總人數為600,000。

相關指標是在2018年體育園興建前訂立，現時未完全切合場地實際情況，例如未計算草坪更換及場地搭拆工程時間，亦未顧及活動的體育重要性及經濟效益等。文體旅局正檢討相關指標，以確保評核機制因時制宜。

啟德體育園以市場化、自負盈虧模式經營 定位與政府場地不同

羅淑佩稱，啟德體育園以市場化、自負盈虧模式經營，定位與政府場地不同。由於各項設備均為世界級水平，對運作、保安及技術支援要求較高，因而涉及附加費。營運公司會與主辦單位協商相關收費，並會總結經驗，進一步理順所需服務水平及人手以提升成本效益。

至於公眾預訂方面，園區室內康體設施收費參考了康文署及非牟利機構。目前羽毛球場及乒乓球場每小時收費分別為75元及50元，繁忙時段戶外網球場每小時160元。過去一年多，超過68,000人次預訂使用設施，體育課程錄得逾19萬小時社區運動時數，反映園區收費符合大眾期望。

體育活動主辦單位在啟德體育園的場地預約上享有優先權。體育活動主辦單位可在「任何時間」預約場地，而文化娛樂等非體育活動則限制在「舉辦前24個月內」方可預約，以便體育主辦方更早鎖定時段申辦國際或區域性賽事。

「超越計劃」承擔額超標 預算資助總額近5200萬元

體育資助方面，營運公司推行的「超越計劃」總承擔額為15.83億元，分約20年執行。在首個營運年度，合約要求承擔額為4,400萬元，而實際已有46項體育活動獲得支持，預算資助總額接近5,200萬元，超出合約規定，目前沒有處置任何差額的需要。資助活動涵蓋亞洲盃外圍賽、全港學界精英賽（包括手球、田徑、籃球、足球等項目），及公眾可免費參與的社區體育活動，如香港殘奧日2025。下年度的合約要求承擔額則為5,000萬元。

政府監管職能方面，政府與營運公司成立的聯合檢視委員會在園區啟用至今15個月內，已舉行19次會議，負責督導體育發展、促進協同效應，並針對日常以及大型活動期間的安全部署、人群管理和突發事故處理等制訂預案。每次舉辦大型活動時，文體旅局和相關政府部門與營運公司和主辦單位在工作層面舉行最少兩至三次協調會議，以確保運作暢順。