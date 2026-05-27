Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法律科技丨議員倡建大灣區法律AI大模型 律政司：需三地共研、克服算力和數據挑戰

政情
更新時間：15:27 2026-05-27 HKT
發佈時間：15:27 2026-05-27 HKT

選委界立法會議員吳英鵬今日（27日）在立法會提出口頭質詢，關注政府會否因應大灣區「一國、兩制、三法域」的特殊狀況，牽頭構建大灣區法律行業的人工智能基座大模型，並推動三地法律數據庫互通及算力資源共享。律政司副司長張國鈞回應時表示，構建大灣區大模型需要粵港澳三地共同研究，並指出過程中必須克服算力資源及跨境數據治理等兩大挑戰。

確保數據安全、防範跨境風險及保障保密權是重要考量

張國鈞解釋，建立可靠的法律大模型需要龐大算力、數據庫及事實核對技術，涉及龐大資源；同時，大灣區內法規各異，法律工作涉敏感商業及個人資料，如何確保數據安全、防範跨境風險及保障保密權將是重要考量。

律政司副司長張國鈞回應時表示，構建大灣區大模型需要粵港澳三地共同研究，並指出過程中必須克服算力資源及跨境數據治理等兩大挑戰。資料圖片
律政司副司長張國鈞回應時表示，構建大灣區大模型需要粵港澳三地共同研究，並指出過程中必須克服算力資源及跨境數據治理等兩大挑戰。資料圖片

在完善法規方面，他指律政司今年首季已成立跨部門小組，檢視現有法律能否配合AI發展；本港三所法學院亦已將法律科技及AI項目納入學位課程，以提升準律師的科技素養。

吳英鵬關注政府會否牽頭構建大灣區法律行業的人工智能基座大模型。資料圖片
吳英鵬關注政府會否牽頭構建大灣區法律行業的人工智能基座大模型。資料圖片

吳英鵬在追問時提及，國家最高人民法院已於2024年發布法律大模型，詢問政府內部目前試用AI文書輔助應用程式，如「港文通」及「港法通」的成效，以及未來會否推廣至全港法律界。

張國鈞回應指，政府各部門及律政司內部正積極試用相關AI工具，目前屬前期測試階段。律政司會定時收集前線同事的反饋以作優化，確保工具切合本地普通法市場的需求。他透露，律政司正積極研究新的政策措施，鼓勵法律業界未來更廣泛地應用合適的法律科技工具，以提升整體競爭力。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
6小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
21小時前
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
22小時前
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
5小時前
05:23
星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯
申訴熱話
8小時前
暑假遊學新玩法！生態探索×國際足球營 培養小朋友解難能力
教育資訊
1小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
23小時前
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
食用安全
8小時前