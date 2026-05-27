法律科技丨議員倡建大灣區法律AI大模型 律政司：需三地共研、克服算力和數據挑戰
更新時間：15:27 2026-05-27 HKT
發佈時間：15:27 2026-05-27 HKT
發佈時間：15:27 2026-05-27 HKT
選委界立法會議員吳英鵬今日（27日）在立法會提出口頭質詢，關注政府會否因應大灣區「一國、兩制、三法域」的特殊狀況，牽頭構建大灣區法律行業的人工智能基座大模型，並推動三地法律數據庫互通及算力資源共享。律政司副司長張國鈞回應時表示，構建大灣區大模型需要粵港澳三地共同研究，並指出過程中必須克服算力資源及跨境數據治理等兩大挑戰。
確保數據安全、防範跨境風險及保障保密權是重要考量
張國鈞解釋，建立可靠的法律大模型需要龐大算力、數據庫及事實核對技術，涉及龐大資源；同時，大灣區內法規各異，法律工作涉敏感商業及個人資料，如何確保數據安全、防範跨境風險及保障保密權將是重要考量。
在完善法規方面，他指律政司今年首季已成立跨部門小組，檢視現有法律能否配合AI發展；本港三所法學院亦已將法律科技及AI項目納入學位課程，以提升準律師的科技素養。
吳英鵬在追問時提及，國家最高人民法院已於2024年發布法律大模型，詢問政府內部目前試用AI文書輔助應用程式，如「港文通」及「港法通」的成效，以及未來會否推廣至全港法律界。
張國鈞回應指，政府各部門及律政司內部正積極試用相關AI工具，目前屬前期測試階段。律政司會定時收集前線同事的反饋以作優化，確保工具切合本地普通法市場的需求。他透露，律政司正積極研究新的政策措施，鼓勵法律業界未來更廣泛地應用合適的法律科技工具，以提升整體競爭力。
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