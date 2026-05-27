中港碼頭及港澳碼頭客量跌6.5% 議員倡合併建客運中心 運物局：持開放態度

由政府管理的兩個跨境渡輪碼頭，中國客運碼頭和港澳客運碼頭，去年總乘客量按年下跌6.5%。航運交通界立法會議員林銘鋒建議將兩個碼頭合併，研究改建為專門處理中小型郵輪或遊樂船隻的中轉客運中心。運輸及物流局局長陳美寶回應指，客量下跌主要受陸路跨境交通分流影響，碼頭整合需審慎評估承載力及技術可行性，又稱當局正於多區規劃逾千個遊艇泊位，以配合未來遊艇經濟發展。

陸路基建分流客源 人手編制難按比例削減

陳美寶表示，政府一直與粵、澳門政府緊密合作，提供完善及多元化的跨境交通網絡，滿足粵港澳三地的跨境出境需求，而跨境渡輪服務是跨境交通網絡的其中一環，有助促進香港及珠三角地區上的海上聯繫。現時2個由政府管理的跨境渡輪碼頭提供往來香港、澳門及內地共8條航線的跨境渡輪服務。另一方面，今年港珠澳大橋及廣深港高鐵香港段等重要的策略性跨境基建相繼開通，加上跨境車輛的通行措施，包括港車北上及粵車南下的持續優化，進一步促進大灣區互聯互通，縮短香港及大灣區其他城市的交通時間。同時，這些跨境基建及措施也將有關的跨境渡輪服務需求分流到其他陸路出行模式。

整合碼頭需評估承載力 中港碼頭具發展潛力

她指涉及2個碼頭的服務整合或資源重組的方案均需要經過審慎的研究，尤其在整合後跨境渡輪及相關設施的承載能力是需要評估，政府也需要評估任何一個單一跨境渡輪碼頭的現有設施狀況長遠來說是否可以足以支持一個作為唯一的跨境渡輪碼頭的功能及角色。另外，政府也需要評估及考慮工程技術的可行性及所需的改建工程對乘客、營辦商、及整體的跨境交通網絡造成的影響及財務可行性，和成本效益等多項因素。政府會密切關注2個跨境渡輪碼頭的長遠營運情況，並對研究促進可持續發展的方案持開放的態度。

她續指，為了配合香港未來遊艇經濟的發展，政府現正與相關機構探討在不同地方增持一些遊艇的停泊設施。至於中國客運碼頭位於尖沙咀海傍，其地理位置優越，理論上是具備發展作為其他設施的潛力，中國客運碼頭的硬件設施更適合聽泊中小型遊艇，而且現時仍然提供常規的跨境的渡輪服務，主要來往珠海、中山、南沙、順德，在節日期間亦按需求加開航線，需求有顯著的增長，所以會審慎平衡各方面的考慮，持一個開放的態度與各方溝通。

她說，政府在香港不同的幾個地方，包括紅磡海濱水體、前南丫石礦場、及香港仔避風塘的擴展部分，正在做規劃及土地發展，希望能合共提供超過600個泊位。對於超大型遊艇，政府現在的安排是透過機場管理局，在機場島附近的水體拓展一個遊艇的港灣，當中會提供超過500個泊位，其中80個可以停泊超過80米至100米長的超級遊艇。政府希望能提供多元性的發展及選擇，亦需小心考量中國客運碼頭本身作為渡輪碼頭的功能，希望能平衡發展，作出不同開放性的發展研究。