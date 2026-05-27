推動家族辦公室參與慈善事務 財庫局：香港有條件成慈善樞紐

就推動家族辦公室推行惠澤弱勢社群的項目，有議員關注政府有否具體措施，推動家族辦公室和企業參與慈善事業。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂回應，政府將持續推出有利家族辦公室發展的相關政策，包括慈善事務，以鞏固香港作為全球家族辦公室樞紐的地位。他舉例指，早前已宣佈優化「資產及財富管理中心」，並成立「財富傳承學院」，推廣相關的慈善事業，讓香港的慈善事業能與家族辦公室的財富管理產生協同效應。

陳文宜倡容許新資本投資者入境計劃 部分資金投入慈善產業

社福界議員陳文宜追問，新資本投資者入境計劃裡3000萬的投資額中10%需放回政府指定的投資組合，是否可以容許10%或20%支持本地的慈善事業。陳浩濂指新資本投資者入境計劃的目的及政策原意是吸引資金來港推動相關產業發展，包括金融服務業的發展，而3000萬的投資額中有10%要投到香港本地有策略性的、具經濟效益的項目，所以現時計劃主要是推動香港經濟發展為政策目的。當局會繼續聽取不同意見，考慮計劃往後的前景及優化。

陳浩濂：香港絕對有條件成為慈善業務樞紐

陳浩濂表示，家族辦公室的業務發展的很快，有更多資金在香港落戶，同時家族辦公室對慈善事業都是很看重，認為香港絕對有條件成為一個慈善業務的樞紐。香港財富傳承學院在4月份特意選址在石排灣村的綜合青少年服務中心舉辦年度董事會，體現了學院連同家族辦公室有關董事及諮詢委員會的成員都是希望透過這個平台去更加認識本地不同的慈善項目。

他又指，稅務局在處理豁免繳稅申請時，會參照有關普通法的案例去決定某個團體的宗旨在法律意義上是否屬慈善用途及該團體是不是為公眾利益而成立。慈善用途一般分為4個類別，救助貧困、促進教育、推廣宗教、及除上述類別及其他有益於社會而具這個慈善性質的宗旨。當局會繼續聽取意見，已成立一個稅務政策的諮詢委員會，他們會繼續廣納意見去檢視現行的稅務條例的優化及與時並進空間。