Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

推動家族辦公室參與慈善事務 財庫局：香港有條件成慈善樞紐

政情
更新時間：14:53 2026-05-27 HKT
發佈時間：14:53 2026-05-27 HKT

就推動家族辦公室推行惠澤弱勢社群的項目，有議員關注政府有否具體措施，推動家族辦公室和企業參與慈善事業。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂回應，政府將持續推出有利家族辦公室發展的相關政策，包括慈善事務，以鞏固香港作為全球家族辦公室樞紐的地位。他舉例指，早前已宣佈優化「資產及財富管理中心」，並成立「財富傳承學院」，推廣相關的慈善事業，讓香港的慈善事業能與家族辦公室的財富管理產生協同效應。

陳文宜倡容許新資本投資者入境計劃 部分資金投入慈善產業

社福界議員陳文宜追問，新資本投資者入境計劃裡3000萬的投資額中10%需放回政府指定的投資組合，是否可以容許10%或20%支持本地的慈善事業。陳浩濂指新資本投資者入境計劃的目的及政策原意是吸引資金來港推動相關產業發展，包括金融服務業的發展，而3000萬的投資額中有10%要投到香港本地有策略性的、具經濟效益的項目，所以現時計劃主要是推動香港經濟發展為政策目的。當局會繼續聽取不同意見，考慮計劃往後的前景及優化。

陳浩濂：香港絕對有條件成為慈善業務樞紐

陳浩濂表示，家族辦公室的業務發展的很快，有更多資金在香港落戶，同時家族辦公室對慈善事業都是很看重，認為香港絕對有條件成為一個慈善業務的樞紐。香港財富傳承學院在4月份特意選址在石排灣村的綜合青少年服務中心舉辦年度董事會，體現了學院連同家族辦公室有關董事及諮詢委員會的成員都是希望透過這個平台去更加認識本地不同的慈善項目。

他又指，稅務局在處理豁免繳稅申請時，會參照有關普通法的案例去決定某個團體的宗旨在法律意義上是否屬慈善用途及該團體是不是為公眾利益而成立。慈善用途一般分為4個類別，救助貧困、促進教育、推廣宗教、及除上述類別及其他有益於社會而具這個慈善性質的宗旨。當局會繼續聽取意見，已成立一個稅務政策的諮詢委員會，他們會繼續廣納意見去檢視現行的稅務條例的優化及與時並進空間。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
6小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
21小時前
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
22小時前
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
5小時前
05:23
星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯
申訴熱話
8小時前
暑假遊學新玩法！生態探索×國際足球營 培養小朋友解難能力
教育資訊
1小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
23小時前
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
食用安全
8小時前