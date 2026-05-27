遊艇經濟︱海事處6月簡化遊艇出入境流程 運物局：「港艇北上」、「北艇南下」準備工作已有積極進展

《施政報告2025》提出發展遊艇經濟，並計劃與廣東省政府商討「粵港澳遊艇自由行」便利措施。選委界立法會議員朱立威今日（27日）在立法會提出口頭質詢，關注政策的落實進展及時間表。運輸及物流局局長陳美寶回應時透露，海事處將於今年6月推出升級版電子業務系統，進一步簡化遊艇出入境流程。未來訪港遊艇的船東、船長或代理人可透過網上一站式平台，自行提交到達前知會，並申報船隻訪港及申請停泊的錨泊區，實現一站式線上辦理。

不過，朱立威質疑目前政策散落不同政策局，欠缺牽頭者，期望政府在五年規劃中制定遊艇經濟發展藍圖，經民聯黃永威亦詢問會否成立專班推進。陳美寶回應指，目前粵港兩地已有專屬工作小組推進「港艇北上」及「北艇南下」，準備工作亦已有積極進展。她說當局會不斷檢視及優化相關便利措施，並與同內地相關單位緊密合作，而特區政府相關部門亦會協同推進發展。而針對高端遊客的旅遊及產業發展，陳美寶相信文體旅局會與業界進一步商討。

議員關注避風塘雜亂停泊嚴重

針對海上設施及規劃，民建聯何俊賢指出過往海面管理太過自由，避風塘存在雜亂停泊問題，且缺乏燃油、淡水等補給配套，促請當局重新制定海上產業藍圖。陳美寶回應稱，局方一直希望能取得平衡，未來規劃錨泊區時會以大局觀出發，綜合考慮周邊通達性及水體規劃，探索共贏方案。

工聯會陳穎欣則建議探討在地理位置優越的荃灣、葵青及欣澳等地區增設停泊區。陳美寶回應稱，發展新水體需考慮周邊交通可達性及現有功能船隻的使用情況，強調現時世界趨勢是吸引80至100米的超大型遊艇，因此在選址上，遊艇的質素及高端遊客帶來的經濟效益將是重要考量。

記者：陳俊豪