73歲盧偉國喜逢第二春 10月迎娶90後粵劇演員余仲欣｜Kelly Online

現年73歲的經民聯主席盧偉國傳出喜訊，據悉他今年10月與90後粵劇演員余仲欣步入婚姻殿堂。盧偉國接受《星島頭條》查詢時確認消息屬實，本周五（29日）在經民聯總部舉行記招，與未婚妻余仲欣齊齊見傳媒。

黨團會議上親自宣布喜訊

據了解，經民聯日前召開黨團會議期間，盧偉國攜同余仲欣出席，向黨友介紹其背景，並正式宣布兩人將於今年10月結婚。

盧偉國向《星島頭條》查詢表示，感謝媒體的關心，形容自己非常開心，本周五會跟余仲欣會見傳媒，「兩個人一齊見會好啲嘛」。據聞盧偉國與余仲欣早就相識，曾同台演出粵劇劇目《爛賭二贖老婆》，戲中盧偉國稱呼對方為「老婆」。

兩人因粵劇結緣 余仲欣父親為馬評人余伯樂

翻查資料，余仲欣於加拿大出生，父親為著名馬評人余伯樂，畢業於加拿大麥基爾大學細胞及生物學系及獸醫系，其後亦在香港城市大學修讀獸醫學。她在家人影響下，余仲欣5歲就學習唱曲，6歲初踏台板；在小學時期，連續三屆奪得香港校際粵曲比賽冠軍，並曾於香港演藝學院擔任兼職導師，負責教授粵曲唱科。

盧偉國曾為亡妻設立獎學金

盧偉國的原配黃少珍於2021年8月因心臟病離世，享年69歲。在翌年兩人結婚44周年紀念日之際，盧偉國以亡妻名義，分別在她曾就讀的大學及任教的中學設立獎學金。