網傳抹黑周天行帖文 律政司內部發信：若指控由內部流出 會感到「非常難過和失望」

近日網上流傳一則涉及近期獲擢升為刑事檢控專員周天行的社交平台帖文，指控周天行與下屬「以公帑拍拖」。律政司其後駁斥指有關指控毫無事實根據、無中生有及惡意抹黑，已將事件轉交執法部門跟進，作出進一步調查及採取相應行動，依法嚴懲不法分子。

林定國提醒切勿轉發有關指控

律政司司長林定國向內部發信，重申有關指控毫無根據，並提醒同事切勿請勿轉發任何載有這些指控的訊息，又指據稱有關指控是源於「內部人士」，若此說法屬實他會感到「非常難過和失望」。

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林定國指「匿名投訴並無幫助」 對被投訴者不公

此封署名由律政司司長林定國發出的信函於昨天（26日）在網上傳播，信件是向律政司全體人員送出。信中開首將關於新上任的刑事檢控專員周天行及其女副手的傳聞形容為「與涉事同事有關的不實指控」（unsubstantiated allegations against the colleagues involved），並指出該等消息已在律政司內外廣泛流傳，而有關指控是由內部人士提供資料令他最為震驚，若果屬實會感到「非常難過和失望」（very upset and disappointed）。

林定國要求律政司人員切勿轉發任何含有有關指控的訊息，如有外人詢問時就重申律政司的立場，如果就指控來源及消息流傳可以提供有用資訊，應直接聯繫部門主任秘書。

林定國強調律政司一向要求人員保持最高誠信，並設有完善且有效的機制，確保不論職級或職責範圍均能達到規定的標準。

函件又指「匿名投訴並無幫助」（anonymous complaints are unhelpful），因為署方無法聯絡投訴人作跟進、亦對被投訴者不公平，若有人希望提出疑慮、甚至對涉嫌違規的同事作出投訴，當局有完善而有效的機制嚴肅處理及作徹底調查，而且投訴人的身份將會被嚴格保密。

林定國重申任何同事均不會因為處理某類工作，因而得到任何不恰當的差別待遇 ，包括負責國家安全工作，呼籲人員要盡力維護及加強律政司團結，捍衞律政司的整體聲譽。