網約車︱政府擬發牌1萬個 周國強：對的士業來說一定多 批Uber叫價3萬如「恐嚇」

消息指，政府首階段擬發1萬個網約車牌照，稍後刊憲並提交立法會審議。智慧出行聯合商會主席周國強認為，即使只有1萬個牌，「對我哋（的士）業界嚟講一定係多」，認為網約車合規後，無形中就變成一輛的士，參考內地情況，發牌後司機或每天工作10至12小時，擔心會加劇路面擠塞。他提出3點維持的士競爭力，包括政府保障網約車收費不低於的士、促進的士全面網約化、網約車「有王管」後再加強對非法載客取酬的執法。

促政府保障網約車收費不低於的士

此外，周國強認為，網約車保險「皮費」應與的士看齊，又希望網約車的標誌要清晰，當他們發生交通意外時，讓市民明白「唔係話坐的士一定危險過坐網約車」，冀令市民「回歸的士懷抱」，也令業界更有信心。

對於Uber早前稱只發1.5萬個牌照會令車資大漲，周國強稱Uber初期亦只要求發1至1.5萬個，後來叫價3萬是「恐嚇市民和政府」。他形容市民是被Uber蒙蔽，批評跨國企業公然要脅政府的行為不妥，「無你白牌車唔會死啩，大不了咪發返的士牌。」

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記者：陳俊豪