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香港仔避風塘︱海洋公園擬接管部分防波堤 議員憂財政負擔 政府：園方視為設施延伸契機

政情
更新時間：17:27 2026-05-26 HKT
發佈時間：17:27 2026-05-26 HKT

為滿足避風泊位需求、強化應對極端天氣能力、發展遊艇經濟，政府擬斥約20.3億元擴建香港仔避風塘。立法會發展事務委員會今日（26日）舉行會議商討相關事宜。有議員關注交由海洋公園管理部分防波堤設施會否加重其財務負擔。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲表示，相信不會為海洋公園帶來負擔，當局早前已與園方討論，反應積極，認為是將樂園設施延伸的契機；當局亦籌劃於紅磡、南丫島及機場一帶增建共約1,200個遊艇泊位以滿足需求。

船隻可經防波堤上落 由通道直達海洋公園

勞聯林振昇表示，政府建議委託海洋公園一併管理行人步道和擬議東面防波堤的公眾登岸設施及公共空間，關注海洋公園近年經營面對不少挑戰，水上樂園等多項設施仍錄得虧損，「𠵱家你畀啲新野佢做，究竟佢能否做到呢？還是會帶來一些挑戰給他，可能更加拖累其他發展」，若日後出現虧損，政府會否有後備方案。

何珮玲表示，海洋相信不會為公園帶來負擔，當局與海洋公園的討論早已展開，園方反應積極，認為這是將樂園設施延伸的契機。新防波堤將設有公眾登岸設施，意味船隻可經防波堤上落，再經通道直達海洋公園，有助改善香港仔一帶的可達性，為園區帶來好處。

多區籌劃增建共1200個遊艇泊位

林振昇亦關注政府發展「遊艇經濟」的取態，究竟是「小步走」還是設有5至10年藍圖，與日本、新加坡、泰國等市場競爭。何珮玲表示，過去兩年的《施政報告》已提出遊艇經濟，要做到產業化，首要要滿足泊位需求，除正在進行的避風塘擴建項目外，發展局亦在紅磡海濱及南丫島前石礦場兩個地點，分別計劃增建200個遊艇泊位。此外，機管局在機場附近正興建另一個遊艇會，單一項目便可提供約600個泊位，預計合共可增加約1,200個泊位。政府會先推動這些項目，觀察市場反應，再決定是否推出更多選址。

料2027年招標 市場反應踴躍

委員會副主席劉業強關注，政府計劃於2027年上半年進行招標，問及當局有否估算可為庫房帶來多少收入，萬一項目無人問津，政府會否可有第二套方案。另外，他問及當局會否考慮利用現有眾多水體重整泊位，以增加可停泊遊艇的數目。

何珮玲表示，當局早前已進行市場意向調查，共收到8份意見書，相關公司一直與當局保持溝通，對項目表達濃厚興趣，甚至希望政府盡快推出，故現階段不擔心市場缺乏興趣。至於重整現有水體泊位的建議，何珮玲稱會將意見帶回部門，未來會與海事處商討，研究在避風塘等現有水體進行重整，以令泊位更具秩序。

記者：黃子龍

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