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古洞北擬建聯用大樓造價近百億 議員關注成本控制 政府稱估算已考慮市況

政情
更新時間：16:02 2026-05-26 HKT
發佈時間：16:02 2026-05-26 HKT

為配合北部都會區發展，政府擬斥資99.6億元，於古洞北新發展區第29區興建一幢聯用綜合大樓及一幢聯用辦公大樓。有立法會議員關注政府如何嚴格控制成本，確保不會出現超支或延誤。建築署表示，為控制成本及防止超支，政府已優化工程合約條款及設計要求，採用標準化及簡約設計，強調工程估算已考慮最新市況，包括工資及材料成本，並參考同類項目造價。

譚鎮國關注建造成本 建築署：採簡約設計

新社聯新界北議員譚鎮國表示，政府部門帶頭進駐北部都會區具示範作用，能帶動當區經濟。他提到，北區公共設施長期供不應求，採用「一地多用」模式整合政府辦公大樓，並增設醫療、體育、教育、福利等設施，相信能回應社區需要。

不過，譚鎮國認為當局提供的資料不足，單從表面觀感而言造價似乎偏高。雖然項目將採用組裝合成法等技術，但造價仍然較高，希望當局研究是否有進一步壓縮空間。此外，工程預計需時約4年半，他關注政府如何嚴格控制成本，確保不會出現超支或延誤。

建築署工程策劃總監馮紫珊表示，工程估算已考慮最新市況，包括工資及材料成本，並參考同類項目造價，同時配合項目策略及管控處的要求。她強調項目以「目的為本、實而不華」為原則，設計崇尚簡約。為控制成本及防止超支，政府已優化工程合約條款及設計要求，採用標準化及簡約設計。對於資料不足的問題，她表示將在工務小組文件中詳細交代。

劍擊館︱議員憂僅千座位不足辦國際賽

體演文出界議員霍啟剛表示，業界整體支持政府在新發展區興建劍擊館，但對現時設計細節感到憂慮，尤其關注場館座位數目及能否舉辦國際賽事。他提到，文件中建議劍擊館設置1,000個座位，直言「做學界比賽是可以的，但如果想要國際比賽，恐怕要看現實一點」。

發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲表示，目前項目仍在評標階段，暫未能提供完整設計及布局資料，但承諾在提交工務小組時會有更詳盡內容。她說，當局願意與劍擊總會加強討論，在深化設計階段聽取專業意見。

康文署助理署長（康樂事務）王文煌補充，署方已諮詢香港劍擊總會，並採納其意見規劃設備。他提到，現時主場館連同兩個副場館，足以舉辦國際賽事，如世界盃分站賽，同時也能滿足本地賽事需求，強調會繼續吸納業界意見，將相關設施納入新項目。

鄉議局主席、發展事務委員會副主席劉業強建議政府審視新發展區對周邊鄉村道路造成的交通壓力，擔心影響村民出入。何珮玲表示，新發展區東面將新建一條道路，「如果納入新發展區的路，我們都會做一定的擴闊，也可以惠及村民」，預計日後逾4,000名上班人士將主要使用港鐵、巴士等公共交通工具，並指交通影響評估顯示相關配套足以應付需求。

記者：黃子龍

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