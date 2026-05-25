來片．一分鐘話你知︱中亞國家都向香港「取經」？特首將率團訪哈薩克及烏茲別克推合作

香港的一國兩制舉世知名，但市民或許不知道，其實遠在中亞的國家也有向香港「取經」。

哈薩克的「阿斯塔納國際金融中心」AIFC，便參考香港用普通法、獨立法院，吸引了88國，超過3200間公司進駐，投資額破210億美元，他們還在商討與港交所、上海股市互聯互通。

去年佳鑫國際資源便在「阿斯塔納國際金融中心」和港交所同步上市，集資逾1.5億美元。哈薩克開發銀行也在香港發行20億元人仔點心債，鄰國烏茲別克都跟隨，建設「塔什干國際金融中心」TIFC，主打普通法香稅務優惠。

特首李家超即將帶團到訪這兩個國家，哈薩克是中亞經濟龍頭，也是國家主席習近平首次提出「一帶一路」的地方，不只有石油和礦產，最近還成立了人工智能和數字發展部，推動大規模數據中心谷項目。

烏茲別克是中亞人口最多的國家，古絲路重鎮，最近總理訪港時表明歡迎青年、企業來港上市。

香港可以輸出普通法經驗、上市平台、監管、法律服務、項目管理和創科方案，還可透過一帶一路獎學金與大學合作，讓更多中亞青年來港讀書交流，做未來橋樑。

二千年前絲路交換香料，二千年後的今日，交換的是制度與信任。

這趟中亞列車，你準備上車未呢?