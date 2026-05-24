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陳茂波總結訪歐行程：歐洲求變意識強烈  冀多邊合作建立更強經濟韌性

政情
更新時間：14:03 2026-05-24 HKT
發佈時間：14:03 2026-05-24 HKT

剛完成歐洲三國五天訪問行程的財政司司長陳茂波表示，此行感受最強烈的是歐洲的求變意識十分強烈。這體現在多個面向上：在政治上，單邊主義和大國競爭，讓他們充分意識到要爭取更大的戰略自主；在經貿關係上，他們希望多邊合作、分散風險，以建立更強的經濟韌性；在產業投資上，特別是人工智能等前沿創科領域，他們意識到必須化討論為行動，整合力量，急起直追。

香港和歐洲可務實合作共創雙贏

陳茂波在網誌表示，此行看到在經貿、投資和創科等多個領域，香港和歐洲之間可以務實合作、共創雙贏。對於他們而言，香港的「價值主張」 (value proposition)在三個方面尤為突出，分別是香港是歐洲金融機構和投資者低配了的市場、香港與歐洲可以探索跨境投資與監管合作，相互拓展市場，及金融創新。

他指，這次訪歐會面的一些歐盟和國際機構人士，不少自疫情以來未曾到訪香港，透過今次的會面和坦誠的交流與講解，加深了他們對香港市場的認識，增強了他們對香港未來發展的正面預期，也讓一些之前的認知偏差與誤解得以緩解。

邀組團赴香港和大灣區考察 探索合作模式

陳茂波續稱，歐洲的一些代表既希望內地企業到當地投資，以帶來資金、技術和在當地創造就業職位，卻同時對歐洲本土企業將面對更大競爭存在疑慮。他邀請他們組團到香港和大灣區考察，了解這裡的機遇和探索具彈性的合作模式，為雙方帶來更穩定長遠、互惠共贏的發展機會。
 

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