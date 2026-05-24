特首6月率團訪中亞 馬時亨：當地資源豐富 香港可引領內地公司開拓新興市場

行政長官李家超6月率團出訪位處於中亞的哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，尋找商機。前者是區內經濟大國，後者則是人口大國，兩國機遇良多。香港貿易發展局主席馬時亨表示，特首此行會很有作用。

特首此行會很有作用

馬時亨接受《政府新聞網》訪問表示，特首此行會很有作用。外訪團包括不同領域的商界代表，可加強香港與哈薩克斯坦在金融方面的合作，哈薩克斯坦很多公司可來港上市，香港也可引領內地公司開拓這個新興市場。

事實上，香港在哈薩克斯坦有大量投資。截至今年1月，香港是當地第四大亞洲淨投資者。哈薩克斯坦則是香港在中亞最大貿易夥伴和主要出口市場。去年更有公司在本港和哈薩克斯坦雙重上市。

哈薩克斯坦是中亞最發達經濟體

哈薩克斯坦現正推展大型數據中心項目，銳意成為區內最大數碼中心。馬時亨認為，貿發局作為內地企業出海專班成員，可為內地企業循這方面尋找商機。內地約有6,000間人工智能公司，他相信這些公司都會有興趣出海到哈薩克斯坦。

哈薩克斯坦是中亞最發達的經濟體，石油資源豐富。2025年國內生產總值超過3,000億美元。無論國內生產總值還是購買力，都是區內之冠。該國同時也是連接中國與歐洲的重要商業和物流樞紐。當地人主要信奉伊斯蘭教和基督教，操哈薩克語和俄語。

而烏茲別克斯坦是中亞人口大國，位處中亞心臟地帶，與其他四個中亞國家接壤，既是古代絲綢之路的重要樞紐，也是區內經濟增長較快的國家。烏茲別克斯坦國內生產總值年均增長近年保持5%以上，對有意進軍中亞市場的企業而言，是理想切入點。

至於另一出訪地烏茲別克斯坦，人口超過3,800萬，蘊含黃金和棉花等多種天然資源。當地政府近年致力改善投資環境，逐步開放外匯市場，成效顯著。當局又簡化海關與貿易程序，推動數碼轉型，改善法律與體制架構。

烏茲別克斯坦基建及物流潛力巨大

馬時亨極為看好這個市場，認為烏茲別克斯坦人口眾多，資源豐富，基建、物流潛力巨大。

貿發局研究總監龐溟分析，中亞市場對於中國內地資本的吸引力逐年增強，這對香港金融服務、專業服務而言是個明確信號，意味着兩地的實體經濟投資加深，跨境資金融通以及財富管理、法律、合規等專業服務都有很強需求，香港可在當中擔當中間人的角色。

貿發局現時在全球51個地方，包括「一帶一路」多個國家均設有辦事處，與各地政商界聯繫緊密，會繼續協助內地和香港企業開拓商機。

