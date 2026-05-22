北都︱政府擬斥近百億古洞北建聯用大樓 設主場館可辦劍擊國際賽 容納1000名觀眾

配合北部都會區發展，政府擬以99.6億元在古洞北新發展區第29區興建聯用綜合大樓及聯用辦公大樓。擬議工程計劃包括興建1座辦公大樓和1座聯用大樓，當中包括1間體育館，館內將提供1個用作劍擊訓練及比賽的多用途主場館，可舉辦國際劍擊比賽，並設有約1000個座位的觀眾席。 有關的訓練和比賽設施將與北都的整體發展緊密結合，進一步提升北都體育設施的策略部署。

聯用大樓鄰興建中的港鐵東鐵線古洞站

立法會發展事務委員會下周二( 26日 )將討論於古洞北新發展區第29區興建聯用綜合大樓及聯用辦公大樓的事宜。政府提交文件指出，擬議工程計劃的用地位於古洞北第29區，屬古洞北第一期發展。用地面積約21130平方米，交通方便，鄰近正在興建中的港鐵東鐵線古洞站（將於2027年投入服務），以及第25區的公共運輸交匯處（即將投入運作）。

擬議工程計劃包括興建1座樓高35層的辦公大樓和1座樓高8層的聯用大樓，總淨作業樓面面積約8.6萬平方米，其中聯用大樓設有1間體育館、1所社區會堂，以及1所家庭醫學診所，體育館將提供1個可用作劍擊訓練及比賽的多用途主場館，並設有約1 000個座位的觀眾席，以進一步推廣劍擊運動及培訓劍擊運動員。有關的訓練和比賽設施將與北都的整體發展緊密結合，進一步提升北都體育設施的策略部署。該劍擊訓練和比賽場地可舉辦不同級別的比賽（包括國際及本地劍擊比賽），並於其餘時間用作專業或學校訓練及比賽場地，以配合香港劍擊運動發展的需要。

副場館提供近年備受歡迎的匹克球場地

體育館同時設有2個多用途副場館，每個場館各可用作2個籃球場、2個排球場、1個五人足球場、1個手球場、8個羽毛球場或8個匹克球場，並設有約200個座位的觀眾席。除了滿足區內居民對室內體育場地的需求外，亦為區內學校12和體育團體提供額外場地舉辦更多體育訓練及比賽，配合政府推廣體育的政策目標。 至於辦公大樓包括25層政府辦公室及7層社區設施，當中設有圖書館、郵局及幼稚園等。

項目分階段落成

政府會在獲得財委會批准撥款後，批出有關合約以展開工程。預計工程於今年第3季展開，整個項目將分階段落成，在約3年半內先完成辦公大樓及附屬泊車位的建造工程，以及在4年半內完成聯用大樓的建造工程。