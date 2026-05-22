立法會議員7月訪京 邵家輝：外界以為休會無嘢做 考察可看到議員切實履職

立法會內務委員會今（22日）舉行會議，討論全體議員將於7月19日至25日到北京參加國家事務研修考察事宜。內會主席陳振英表示，這將是香港自回歸以來，首次全體議員到北京研修考察。議員均表支持。自由黨主席邵家輝表示，坊間部分人誤以為立法會休會等同議員無所事事。他相信考察行程能進一步改變坊間觀感，讓公眾清楚看見議員履行職務。

研修考察目的為令議員更好掌握中央治國理念和發展策略

陳振英指，研修考察目的是讓議員更好掌握中央的治國理念和發展策略，並了解國家五年規劃制定多個重要領域的最新發展情況和當前國際地緣格局，透過走訪不同機構和企業實地調研，議員可以借鑑經驗，加強推動香港經濟高質量發展，更有效主動對接國家「十五五」規劃，更好融入並服務國家發展大局。

邵家輝：訪京行程讓公眾看見議員履行職務

邵家輝表示，坊間部分人誤以為立法會休會等同議員無所事事「無嘢做」。他強調，議員工作本已繁重，相信訪京行程能進一步改變坊間觀感，讓公眾清楚看見議員履行職務。

經民聯、工聯會及G19齊支持訪京

經民聯表示支持，經民聯黨魁吳永嘉說「百聞不如一見」，議員有機會親身感受國家發展成果，以及近距離聽取專家講解國家未來發展及將來希望，才可以更精準融合及服務國家發展大局。

工聯會會長吳秋北指出，議員能用一個高規格且內容高水平的學習及考察，有利於整體立法會議員履職水平的提升。他代工聯會表示支持，「感謝國家對立法會的一種重視，提供此次考察機會以及安排有關學習內容。」

G19召集人霍啟剛指，回歸29年第一次全體訪京意義重大，香港現正密鑼緊鼓在做五年規劃，「要服務國家要知道國家現在大政策的方向如何走，相信有助於開展我們的工作，很期待專家的專題講座及交流，尤其留意到國際地緣政治以及國家外交，國家安全等議題，這些與香港息息相關，香港是對外橋樑，所以了解整個地緣政治格局對立法會非常好」。他代表G19表示支持。

記者：梁珮旻

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