立法會全體議員7月訪京一星期 回歸首次 訪中央港澳辦、考察航天及AI企業 總開支料約140萬

立法會主席李慧琼預告，全體議員將於7月19日至25日前往北京，參與國家事務研修考察。她表示，這是香港回歸以來首次全體議員赴京考察，歷史意義重大。立法會內務委員會明天（22日）將會討論有關事宜。

將拜訪中央港澳辦等重要機關 實地考察航天航空等新質生產力產業

李慧琼指，根據初步安排，研修考察行程相當豐富緊湊，包括拜訪中央港澳辦等重要機關；參與多個專題講座並與專家交流，內容涵蓋國家指導思想、國家五年規劃制定、國際地緣政治格局、國家安全、數字中國建設等。議員亦會走訪不同機關及企業，實地考察多個新質生產力產業的最新發展情況，包括航天航空、信息技術應用、傳統工業綠色轉型、新能源交通、人工智能等。議員作為香港特區立法機關及管治團隊的一員，亦會藉此機會了解全國人大的立法過程和執法監督工作，以及中國共產黨奮鬥歷程、基層治理經驗等。

訪京行程。立法會文件

每名議員預算行程開支。

李慧琼強調，全體議員期望透過是次考察，能更準確掌握中央的治國理念和發展戰略，實地了解國家在多個重要領域的最新發展情況，為香港的高質量發展取經。這定會有助立法會協助特區政府制訂首份香港五年規劃，推動香港更有效對接國家「十五五」規劃，更好融入並服務國家發展大局。

透過走訪內地機關和企業 可借鑒經驗加強推動香港經濟高質量發展

立法會秘書處提交文件指，是次活動旨在讓議員更好掌握中央的治國理念和發展戰略，並更了解國家五年規劃制定、多個重要領域的最新發展情況和當前國際地緣政治格局。再者，透過走訪不同機關和企業、實地調研，議員可借鑒經驗，加強推動香港經濟高質量發展，更有效主動對接國家「十五五」規劃，更好融入並服務國家發展大局。

所有參與研修考察團者獲安排乘坐經濟客位 每名議員開支約1.6萬

若獲內會批准，議員參加是次研修考察的開支將按《內務守則》第29A條，記入供個別議員在香港以外地方進行職務訪問的帳目。根據初步預算，記入每名參加研修考察議員的職務訪問帳目款額預計約為港幣15,600元，若以90名議員均參加計算，總開支約140萬元。而有關開支以今年5月中的經濟客位來回機票網上報價，已包括稅項及附加費。少於4小時的短途航程，所有參與研修考察團的人士會獲安排乘坐經濟客位 。