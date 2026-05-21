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香港五年規劃｜律政司辦諮詢會聽取業界意見 林定國：可參考《國家發展規劃法》

政情
更新時間：18:04 2026-05-21 HKT
發佈時間：18:04 2026-05-21 HKT

特區政府正制訂首份「香港五年規劃」，律政司今日（21日）就此舉辦諮詢會，與約30位來自法律界及商界的朋友交流，聽取意見。律政司司長林定國在社交平台表示，要理解五年規劃的重要性及掌握如何制定，可參考今年3月通過的《國家發展規劃法》。雖然這部法律不直接適用於香港，但非常值得細讀。首先，該法第37條明確支持港澳特區主動對接國家規劃，融入國家發展大局。其次，《規劃法》闡明了制定規劃的目的、原則、內容和注意事項，強調規劃應具戰略性、宏觀性和政策性，內容需包括發展環境分析、指導方針、目標指標、重大戰略任務與政策舉措，以及實施保障措施。

林定國提到，國家「十五五」規劃強調「深化國際法律及爭議解決服務中心」，重點在於「深化」，在於「質」和「量」的提升。港澳篇章提及要「健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制」，明確支持香港深度參與高質量共建「一帶一路」，發揮包含法律服務在內的專業服務優勢協助企業「走出去」。他認為，這正是《規劃法》所指的主要目標及指標。

特區政府正制訂首份「香港五年規劃」，就此律政司今日（21日）舉辦諮詢會。林定國fb
特區政府正制訂首份「香港五年規劃」，就此律政司今日（21日）舉辦諮詢會。林定國fb
律政司在諮詢會上，與約30位來自法律界及商界的朋友交流，聽取了不少寶貴意見。林定國fb
律政司在諮詢會上，與約30位來自法律界及商界的朋友交流，聽取了不少寶貴意見。林定國fb

律政司當前多項重點工作皆朝主動對接國家「十五五」規劃方向推進

林定國指，規劃重申全面依法治國，多次提及要求打造法治化國際化一流營商環境，支持法律服務、調解仲裁等專業服務機構拓展海外服務網絡，健全涉外知識產權保護體系；健全境外投資風控，推動企業提升風險防控和合規經營能力；推進共建「一帶一路」高質量發展；推動構建和維護公平公正、開放包容、合作共贏的國際經濟秩序，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，全面深入參與世界貿易組織改革，堅決反對保護主義、濫施關稅等做法；要深化粵港澳大灣區建設，特別提及要加強法治保障。「加強法治保障」是新增內容，具有重要意義。規劃還要求加快涉外法治體系建設，完善國際商事調解、仲裁等機制，支持國際調解院發揮作用。

林定國表示，這次諮詢的目標，除了收集業界對個別政策的看法，更重要的是共同思考，在國家「十五五」規劃的新階段，香港的法律制度、服務和人才，如何更準確地服務國家發展所需，同時回應國際市場的轉變。律政司當前多項重點工作皆朝著主動對接國家「十五五」規劃方向推進，包括鞏固香港國際法律樞紐、吸引國際機構落戶香港；持續優化爭議解決的法律框架；持續深化粵港澳大灣區涉外法治建設；發揮法律及其他專業服務優勢，協助企業「出海」；鞏固和提升香港法律及爭議解決服務的競爭力；持續推動法律人才培訓並推廣香港普通法制度的獨特優勢。

律政司之後會將業界的意見融入「五年規劃」當中，繼續以香港所長服務國家所需為出發點，務實推進相關工作。

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