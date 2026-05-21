陳茂波訪布魯塞爾晤歐盟官員 冀歐洲企業利用香港開拓亞洲市場

財政司司長陳茂波繼續歐洲訪問行程，昨日到訪比利時布魯塞爾，與多名歐盟高層官員及歐洲商界領袖會面，介紹香港經濟及金融發展情況。陳茂波表示，在「一國兩制」下，香港維持自由港地位及資金自由流動，歡迎歐洲工商界利用香港作為平台，籌集資金並開拓中國內地及亞洲市場。

探討雙重上市與綠色金融合作

陳茂波抵達布魯塞爾後，先後會晤歐盟委員會金融穩定、金融服務及資本市場聯盟副總幹事Alexandra Jour-Schroeder、歐洲對外行動署亞太總司總司長Erik Kurzweil，以及歐盟委員會預算總署高級顧問Siegfried Ruhl。雙方就香港與歐洲在經濟、金融、商貿和財政政策等方面交流經驗。

陳茂波在會上指出，在當前充滿挑戰的國際政經環境中，香港的經濟貿易政策穩定和可預期，並踐行國際的最佳商業、會計和專業服務準則。他認為香港與歐洲在不同領域都有加強合作的空間，建議雙方探索歐洲企業兩地雙重上市的安排、發展固定收益及貨幣市場，並推動綠色金融和金融創新，以更好引導民間儲蓄支持實業和經濟發展。

鼓勵歐企以香港作區域總部

除了歐盟官員，陳茂波亦與歐洲金融中介機構Euroclear行政總裁Valérie Urbain會面，就環球經濟形勢和金融市場發展交換意見。此外，他與當地知名家族代表會面，了解其集團在亞洲區內的業務發展，並介紹香港優勢，建議對方加大在港投資，以香港作為區域總部管理區內的業務和財資活動。

訪問期間，陳茂波拜會了中國駐歐盟使團團長蔡潤及中國駐比利時大使費勝潮，就中歐關係和香港最新發展情況深入交流。結束布魯塞爾行程後，他將轉往瑞士蘇黎世訪問。