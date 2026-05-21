大棋盤｜殖民色彩路牌增解說？建制歎多此一舉

香港回歸接近30年，本港不少街道、公園名字仍帶有濃厚殖民色彩，麥當勞道、麥理浩徑近年更成為內地客的打卡熱點。不過時有愛國人士要求「去殖化」，把街名融入愛國主義元素，加強國民教育，出發點雖然可以理解，但無論是改名抑或在路牌增設「歷史解說」，不少建制派卻不敢苟同。

立法會議員陳祖光昨日提出質詢，指現時部分街道以英國官員命名，問及政府會否在相關地點增設解說設施，透過文字與圖片客觀交代歷史背景；研究在具歷史價值的路牌旁加設二維碼，連結至官方國民教育資訊網站。他又建議篩選全港具有重大歷史轉折意義的街道，例如涉及鴉片戰爭、抗日戰爭遺蹟的街道，在路牌解說注入國情教育元素。

本港確實有街名反映鴉片戰爭背景，例如位於上環的水坑口街，英軍1841年登陸香港島，升起英國國旗，標誌香港正式被英國佔領。水坑口街至今仍叫做Possession Street，據說是源自英軍登陸前確定的Possession Point（佔領角）而來，這個街名可說見證了英國殖民統治香港的開端。

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文體旅局回覆指，地政總署負責全港街道命名，署方早已將中華傳統文化宣揚的美德，例如仁、義、禮、智、信等，納入街道命名的考慮準則之一；如有需要，康文署可提供有關街道的歷史資料。

有建制中人認為，陳祖光的建議並非無道理，例如水坑口街的由來，相信部分港人所知甚少，可加強歷史教育，但與此同時，本港街道以英國皇室、官員命名的例子多不勝數，例如皇后大道、砵典乍街，倘若在路牌旁邊加設二維碼，影響甚廣，更要小心考慮以哪種角度切入。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，若在英國官員名命街道設歷史介紹，「究竟是從批判角度出發，質疑英方佔據香港的不道德性，還是褒揚英國官員當年的貢獻？」若是前者，就涉及國家利益立場角度，事實上當年國家並無急於收回香港，對英國管治香港狀況，亦有一定的正面評價；倘是後者，則是政治不正確。

劉兆佳認為，具殖民色彩的街道眾多，增加資訊的工作量龐大，若只挑選部分進行，亦會顯得「散修修」。他直言有關建議在政治上無必要，社會無暇進行一場「歷史大辯論」，引發政治爭議，更好的做法是在中小學國民教育課程教授，較為全面及系統化。至於抗日戰爭遺址增設介紹牌，他說歷史已有定論，處理簡單得多。

以第25任港督麥理浩（Murray MacLehose）命名的麥理浩徑，深受自然愛好者推崇，電影《香港四徑大步走》更拍出了它的壯麗風光，有資深建制派笑言，如果要在麥理浩徑增設「歷史解說設施」，恐怕難以「落筆」。眾所周知，麥理浩1970年代來港後推動改革，包括十年建屋計劃、九年免費教育、創立廉政公署等，貢獻巨大，但若然現在要「歌頌」麥理浩，似乎又不合適，那便無謂多此一舉。

與法例刪除殖民過時字眼不同，本港的街道名、舊建築是香港歷史和文化痕跡，毋須刻意抹去，反而可更令人珍惜「一國兩制」；若然透過圖文「客觀介紹」街名的歷史，不易拿捏之餘，亦可能徒添爭議。

聶風

