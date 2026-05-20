周天行5.21起接替楊美琪 出任刑事檢控專員
更新時間：16:16 2026-05-20 HKT
發佈時間：16:16 2026-05-20 HKT
發佈時間：16:16 2026-05-20 HKT
律政司今日（20日）宣布，副刑事檢控專員周天行將於明日（21日）起接替楊美琪出任刑事檢控專員。在律政司服務逾32年的楊美琪會同日開始退休前休假。律政司司長林定國形容周天行是一位經驗豐富、致力追求公義的律師。憑藉他在刑事法律方面的深厚專業知識、豐富經驗，以及卓越的領導能力，深信他能帶領刑事檢控科迎接未來挑戰，並繼續以最專業的態度履行職責。
林定國十分感謝楊美琪盡忠職守，在任內作出重大貢獻，祝願她退休生活充實及愉快。
周天行於2001年在香港取得律師資格，其後在2026年成為大律師。他於2007年獲委任為政府律師，2010年晉升為高級政府律師，2019年升任助理首席政府律師，2020年成為副首席政府律師，2022年再擢升為首席政府律師。自2007年加入律政司以來，他一直在刑事檢控科工作。
楊美琪分別在1992年及1993年於英國和香港取得律師資格，其後在2021年成為大律師。楊美琪在1994年加入律政司，任職檢察官，1996年晉升為高級檢察官，在2012年升任副首席政府律師，2019年再擢升為首席政府律師，及後於2021年她獲委任為律政專員，自此出任刑事檢控專員一職。自加入律政司以來，她大部分時間均在刑事檢控科工作。
刑事檢控專員職位屬律政專員職級（首長級（律政人員）薪級表第6點），負責指導刑事檢控工作，以及就刑事法的發展、執行與實施，提供意見。
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